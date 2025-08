O Milladoiro vibra coas festas máis agardadas do ano

A localidade do Milladoiro, no concello de Ames, acolle dende hoxe ata o martes 5 de agosto as súas tradicionais festas patronais na honra da Virxe da Madalena.

A orquestra Olympus durante unha das súas actuacións.

Serán cinco días cheos de música, actividades e tradicións, nos que os veciños e visitantes poderán gozar dun programa variado que combina actos relixiosos cos concertos de bandas locais e grandes orquestras galegas.

Hoxe arranca a festa coa celebración do festival Millarock, que reunirá enriba do escenario aos grupos Battosai, Ulex e Ruxe Ruxe, xunto cos integrantes da Casa do Rock, que se centrarán nos cativos da casa. Unha proposta moi atractiva para os amantes do rock galego de todas as idades.

O sábado 2 será a quenda da Asociación Cultural Retranqueiros e Tiralle do Aire, ademais da verbena coa orquestra Los Satélites e a disco móbil Impacto, que lle porán ritmo á noite.

Durante a xornada do domingo 3, os asistentes poderán desfrutar coa música do grupo Assia, a disco móbil Chocolate, a Banda de Música de Padrón, Os Castros e Os Atrevidos, cunha combinación de sons tradicionais e festivos.

O luns 4 será o día para Airiños do Paseo de Colón e Os Celtas, que actuarán durante o día, mentres que á noite a festa continuará coa orquestra América de Vigo e a discoteca móbil CDC.

O broche de ouro chegará o martes 5, co concerto da recoñecida orquestra Olympus, o DJ Kike Varela e unha nova sesión da CDC da man de Marcos Magán, que despedirán estas festas por todo o alto.

ESPECIAL DAS FESTAS DA MADALENA NO MILLADOIRO 2025 ESPECIAL DAS FESTAS DA MADALENA NO MILLADOIRO 2025

Os actos relixiosos, que forman parte fundamental desta celebración, terán lugar no horario de costume. Tras as festas do Milladoiro, Ames continuará de celebracións coas festas da Peregrina en Bertamiráns.