Pemento, mexillón, chourizo, navalla, longueirón e galo piñeiro: as seis saborosas citas da fin de semana no cinto compostelán

Non hai recuncho de Galicia que non ambiente o verán con suculentas citas gastronómicas. E no cinto compostelán hai seis ineludibles esta fin de semana.

En Padrón celébrase este sábado a XLV Festa do Pemento de Herbón, na carballeira do convento. Tras a misa campestre (10.30) e a procesión agrícola motorizada iniciarase ás 13.30 horas a degustación do produto estrela da zona. Repartiranse uns 1.500 quilos (unhas 3.500 racións) de xeito gratuíto (págase o prato conmemorativo de barro, que custa 5 euros).

En Fisterra terá lugar a XXXII Festa do Longueirón, a partir das 13.00 horas, ambientada pola tarde co desembarco pirata.

A lonxa de Laxe acolle esta fin de semana a II Xornada de Degustación de Navalla e Longueirón. Este sábado haberá degustación gratuíta de arroz con pescados e mariscos a partir das 22.00 horas.

E este domingo, tamén na lonxa, será a Festa Gastronómica dos Peixes e Mariscos, ás 13.00. Poderanse degustar pescado frito con patatas de Coristanco, navallas á plancha e empanada de pescado (5 €).

En Rianxo comeza este sábado a XIV Festa do Mexillón, na que, dende as oito da tarde, se poderá degustar este prezado bivalvo cociñado en base a sete receitas (seis euros a ración): ao vapor, en vinagreta, en escabeche, en empanada, en croquetas, en menú-degustación e ao estilo rianxeiro (unha especialidade que inclúe produtos de terra, como panceta e chourizo).

Este domingo haberá de novo degustación a partir das 11.30 horas.

En Vedra xa se rexistraron máis de catrocentas reservas para a XIV Festa do Chourizo que se celebrará este domingo na área recreativa de Cubelas, en San Pedro de Sarandón. A organización prevé repartir uns mil quilos de produto, que se cociñará á brasa e ao viño. O prezo da ración é de 25 euros para adultos e de 10 para os cativos de ata dez anos.

Unha festa gastronómica e unha Mostra Cabalar no Pino

E no Pino terá lugar esta fin de semana a XXIV Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar, unha cita declarada Festa de Interese Turístico de Galicia que mestura tradición, gastronomía, música, deporte e cultura nun ambiente pensado para toda a familia.

Degustación de galo piñeiro o ano pasado no Pino. / Cedida

Este domingo será o día grande da festa, coa apertura da Mostra Cabalar (09.00 horas) e da XXIV Feira de Galos e Galiñas de Raza Piñeira (10.00 horas), un espazo dedicado a exaltar esta especie avícola orixinaria do Pino, símbolo identitario do municipio.

Ás 13.00 horas celebrarase a tradicional degustación gratuíta de galo piñeiro, que coincidirá coa sesión vermú amenizada por EME Music e o Dúo Ciclón e coa entrega de premios da feira avícola. O pregón oficial da festa, ás 14.30 horas, correrá a cargo do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia, José González Vázquez.