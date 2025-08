Un libro dixital divulgará os produtos identitarios da Costa da Morte

O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, reuniuse con directivos da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) para avanzar nun proxecto de promoción dos productos identitarios da gastronomía da Costa da Morte.

Terán cabida nesta publicación peixes, mariscos, productos da horta, da acuicultura, carnes e conservas, así como receitas dos establecementos da restauración asociados á entidade. O proxecto será executado por Paadín Eventos.

Na primeira fase o proxecto ten como obxectivo identificar e documentar o valor diferencial dos produtos agroalimentarios e do mar da Costa da Morte a través dun proceso sistemático de análise sensorial. Mediante catas a cegas realizadas por un panel multidisciplinar de expertos (produtores, cociñeiros, sumilleres e divulgadores) analizaranse alimentos representativos do territorio, tanto do mar como do monte, co fin de recoñecer as súas características singulares vinculadas á orixe, ás prácticas culturais e ás condicións ambientais locais.

O mencionado proxecto culminará coa elaboración dun libro dixital trilingüe que recollerá os produtos avaliados, os seus contextos produtivos e a súa relación co territorio.

Esta publicación funcionará como ferramenta de coñecemento e difusión para hostaleiros, produtores, investigadores e visitantes interesados na riqueza gastronómica e alimentaria da Costa da Morte.

Na reunión participaron tamén Julio Castro, vicepresidente de APTCM e director do Parador Costa da Morte; Alejandro Paadín, de Paadín Eventos; Pepe Formoso, presidente de APTCM e xerente de Bela Fisterra e Bela Muxía; e Rosa Sánchez, vogal de APTCM e responsable de Casa de Trillo.