María Jesús Lorenzana resalta o alto potencial de Ordes na dinamización empresarial

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou este martes o potencial do concello de Ordes para a dinamización empresarial e a captación de investimentos e puxo en valor a súa situación estratéxica.

Lorenzana estivo no polígono industrial de Merelle para visitar as instalacións que o Grupo Ramón García e a empresa Steel Core teñen nese parque empresarial coruñés. Durante a visita, subliñou o compromiso da Xunta co desenvolvemento do solo industrial, «pois para nós é fundamental mellorar a competitividade do noso tecido empresarial para poder xerar riqueza», dixo.

Así, a conselleira lembrou que a estratexia do Goberno galego é a de facilitar o acceso ao solo industrial «para impulsar o crecemento e a atracción de empresas» a través de espazos máis seguros, eficientes e sustentables «tanto para as empresas como para a cidadanía», apuntou.

Neste sentido, fixo alusión ás axudas postas en marcha pola Xunta para mellorar infraestruturas de áreas empresariais e das que o Concello de Ordes foi beneficiario o ano pasado con case 120.000 € para a mellora do acceso peonil ao polígono de Merelle.

Ademais, tamén explicou que este ano o Executivo autonómico aprobou outra liña de apoios de nova creación dotada cun millón de euros para modernizar os equipos e sistemas de seguridade dos polígonos. «E a primeira vez que activamos unha liña de axudas destinada exclusivamente a implantar solucións que minimicen os riscos nos polígonos», dixo.

«En definitiva, o noso obxectivo é o de fixar industria, crear emprego local e mellorar a vida da xente e das empresas que estades aquí en Ordes», subliñou.

A titular de Economía e Industria tamén mantivo un encontro coa Asociación de Empresarios do Parque Empresarial de Ordes para coñecer de primeira man as súas demandas e preocupacións.

Na reunión, a conselleira aproveitou para explicarlles polo miúdo as novas figuras de solo empresarial que a Administración autonómica puxo en marcha este ano. Nomeadamente, as chamadas Zonas de Aceleración de Proxectos Empresariais e Solo e as Zonas Industriais Rurais, que permiten reducir os prazos para o desenvolvemento e buscan facilitar que a iniciativa privada poida desenvolver áreas empresariais, especialmente naquelas localizacións onde existe demanda real por parte dos promotores.