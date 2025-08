O Bloque de Fisterra rexeita a moción de censura: «Non existen motivos de peso»

O BNG de Fisterra rexeita a moción de censura presentada polo PP e o concelleiro díscolo de Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba. «O PP fai calquera cousa con tal de acceder a unha alcaldía, como ten demostrado en diversas ocasións», sinalan os nacionalistas, que consideran que «non existen razóns nin motivos de peso para cambiar o Goberno en Fisterra».

«Parece que o único que xustifica a moción de censura son intereses partidistas e persoais, e o exemplo é que o PP nestes dous anos non fixo nin a primeira crítica, polo que pódese deducir que a xestión non ía tan mal», di o BNG.

A formación, que acusa o PP de «aproveitarse dun cambio legal, logo dunha sentenza do Tribunal Constitucional, para obter unha alcaldía» considera que «en Fisterra tiñamos unha maioría clara de esquerdas, que agora vaise ver alterada polo pacto entre o PP e un concelleiro que vai ser expulsado e considerado tránsfuga pola súa formación».

O Bloque anuncia que «seguiremos facendo unha oposición firme e construtiva».

«A experiencia sinala que Fisterra nunca avanzou con gobernos amigos do Partido Popular na Xunta, polo que seguiremos reivindicando un novo centro de saúde, un servizo de Pediatría, a execución do plan especial no Cabo Fisterra e outras melloras que o pobo necesita», engade.