El PP y el díscolo Martínez Traba dan el paso: el 19 habrá moción de censura en Fisterra

A la regidora, la presentación de la moción de censura (que está convocada para el martes 19 de agosto al mediodía) no le cogió por sorpresa. «La veía venir. Ya lo intentaron hace un año, pero entonces la ley no permitía este tipo de maniobras», dijo Áurea Domínguez Sisto a este diario.

«Francisco Martínez Traba era lo único que perseguía, desalojarme de la Alcaldía, y el PP quería hacerse con el Gobierno», señala Áurea Domínguez.

La mandataria dice que el año pasado expulsó a Martínez Traba del Ejecutivo (en el que era teniente de alcaldesa y concejal de Cultura y Servizos Sociais), «por deslealtad manifiesta». «Empezó a torpedear la labor de gobierno. Era acoso y derribo», explica la regidora, quien añade que la gota que colmó el vaso de su paciencia fue «su intento de aprobar un expediente relacionado con su hijo, su voto en contra de los presupuestos y su rechazo a una modificación de crédito que era muy importante para el concello de Fisterra».

Áurea Domínguez ve «totalmente injustificada» la moción de censura. «Se podría justificar por inoperancia, pero a mí no me pueden decir que no trabajo por Fisterra. Los vecinos están conmigo», señala. «Francisco Martínez es un dardo envenenado que dio en la diana y ganó todos los puntos. Espero que no le envenene los dedos a los ediles del PP», dijo.

Áurea Domínguez añadió que , si prospera la moción el día 19, seguirá trabajando por Fisterra desde la oposición.