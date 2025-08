Las vacaciones (o no) de los alcaldes

Fiestas patronales, playa, lecturas pendientes, alguna escapada si se puede y, sobre todo, tiempo en familia. Es el plan de muchos alcaldes y concejales de municipios próximos a Santiago para un mes de agosto en el que procurarán cargar pilas, siempre, eso sí, con el móvil a mano por lo que pueda pasar.

En el caso de Blas García, alcalde de Ames, las vacaciones comienzan tras los 10 días de fiestas de O Milladoiro y Bertamiráns. «Quedo saturado e nin se me pasa pola cabeza pensar en festivais ou similares», reconoce el regidor socialista, que, finalizados los festejos, coge unos días libres para disfrutar de la familia, sobre todo de su hijo Xaime.

Blas García presentando a los pregoneros de Ames en Festas / Cedida

Este año se van a Tenerife, donde aprovechará para intentar dormir algo más, bañarse en el mar y salir a andar. Lo de desconectar es más difícil: «Resúltame case imposible, pero eses días intento facer unha vida máis relaxada», dice.

En la maleta, Os fillos do mar, de Pedro Feijóo; Yo vengo del sur, de Pepe Mujica; y un libro de Gloria Fuertes que lee con su hijo.

Su compañera de Corporación municipal Oliva Agra, portavoz del PP, también se escapará unos días a finales de mes. Su destino es el mismo desde hace varios años: la zona de Huelva. «Aprovecho estos días para estar a tope con la familia, que es la gran perjudicada el resto del año», explica.

«Una semana que sabe a un mes»

A la familia también le dedica Lucía Calvo, la alcaldesa de Teo, la semana que coge de vacaciones y «que sabe a un mes». Son días de «playa sí o sí», paseos y lectura. Una afición que lleva al día, porque intenta hacer hueco para leer todas las noches: «Me relaja mucho», señala. Además de eso, la regidora del PP intentará no faltar a ninguna de las fiestas que se celebran en las trece parroquias de Teo. «Somos muy ricos culturalmente hablando», dice con orgullo.

De la vida «social, festiva y cultural» también disfrutará este agosto otro de los alcaldes del PP en la comarca de Santiago: Ovidio Rodeiro. El regidor de Boqueixón acaba de llegar de una escapada de cuatro días a Dublín, adonde viajó en familia para acompañar a su hijo, que se quedará un mes en la capital irlandesa. «Os días que poida irei á praia, sen máis. Non son moitas vacacións, pero estou contento igual», asegura.

Pasión por Malpica y Ribeira

El que ya disfrutó de sus vacaciones es el alcalde de Val do Dubra. El socialista Diego Luís Díaz viajó ocho días en julio al Algarve portugués y a Granada. El resto del verano trabajará, pero cuando pueda se acercará a Malpica de Bergantiños, localidad de la que es un enamorado y donde su familia lleva muchos años alquilando un piso para pasar las vacaciones: «É como a miña segunda casa», comenta.

Algo parecido le ocurre al regidor de Oroso con Ribeira, localidad en la que su familia lleva veraneando más de 30 años. Allí, además de disfrutar de la playa, intentará dormir y leer más, dos aficiones para las que el popular Álex Doval tiene menos tiempo desde que es alcalde. Ya en septiembre, cogerá una semana para salir de Galicia. Hasta entonces, intentará ir a todas las fiestas de su concello, «dende a máis grande, a de Senra, á máis pequena, a de San Román de Pasarelos». Todas tienen, dice, «o seu encanto».

En alguna de ellas coincidirá, seguro, con el concejal orosano Antonio Leira, diputado socialista en la Diputación Provincial coruñesa. En verano le resulta «complicado» coger vacaciones, precisamente por la densa agenda de fiestas y eventos, pero procura «gozar» de la tierra y escaparse el fin de semana a la playa con la familia. «Con todo o que temos en Galicia, non fai falta ir moi lonxe para desconectar», afirma.

Con tanta fiesta en agosto tampoco coge vacaciones el alcalde de Padrón, que sí disfrutó de una semana libre en febrero. Ahora, el regidor socialista prefiere asistir a las celebraciones «coa veciñanza». A partir del día 16, liberará la agenda por las tardes para estar con la familia. Buena parte de ella vive en el País Vasco y viaja a Padrón en agosto para quedarse en la casa familiar. Aunque no es fan de la playa, aprovecha las tardes libres para ir a alguna de Rianxo con su pareja.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, muestra con orgullo una cesta llena de pimientos de Herbón, con motivo de la Festa do Pemento de Herbón / CEDIDA

Sí disfruta «enormemente» de la lectura y espera «revisitar» alguna de las publicaciones «máis intelectualmente asequibles» de Stephen W. Hawking, como Historia del tiempo. «Tamén me gustaría ter tempo para facer algunha ruta de monte, algo que me aporta moita paz. Espero que os incendios non me priven diso», dice.

De bricolaje y jardinería

De vacaciones está estos días la alcaldesa de Muros. La nacionalista María Lago aprovecha «para estar coa familia e, algo indispensable: conciliar». Se confiesa amante de la «vida tranquila» y le gusta todo lo que tiene que ver con el bricolaje y la jardinería. «Probablemente aproveite para darlle un avance a proxectos que teño pendentes», explica. También terminará el libro que tiene entre manos: As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo. 1885-1936, de Carmen V. Valiña.

A Atenas irá este mes de agosto el alcalde de A Estrada, el popular Gonzalo Louzao. «A ver se non afogo coa calor por alá!», señala entre risas. Además, pasará una semana en la playa por la zona de las Rías Baixas, a la que es muy fiel. El regidor aprovecha las vacaciones para madrugar y correr 10 kilómetros por la playa. «Para min, iso é saúde», asevera. Después, un baño, un paseo y un poco de lectura. Entre las que tiene pendientes está la novela ganadora del Premio García Barros 2025:Punto de Araña, de Nerea Pallares. No faltarán las fiestas. «Son o festeiro número 1 todo o ano. Gústame organizalas e gozalas», asegura, aunque procura aprovechar los días de asueto para estar con la familia y los amigos. «Son os que máis nos sofren polo ritmo de vida que levamos os que temos vida pública», lamenta.

El consuelo del chiringuito

Bustelo, 3º izq., y la conselleira de Mar en la Festa do Mexillón / Cedida

El que se enfrenta a su segundo verano sin vacaciones es el alcalde de Rianxo. Julián Bustelo, de Rianxo en Común, procurará, en compensación, «gozar algo da familia e dos amigos algunha fin de semana que baixe un pouco a intensidade de actividades». Para recargar pilas espera poder aprovechar los días largos para salir a correr, que en invierno resulta más difícil. Playa poca: «Aínda que as temos fantásticas, non me van moito. En todo caso, chiringuito», confiesa Bustelo con una carcajada.