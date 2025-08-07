Aventura celta en la costa: treinta niños de Brión disfrutan de un campamento lleno de naturaleza y diversión
El Campamento Xuvenil e Infantil del Concello de Brión se celebra hasta el 12 de agosto en Porto do Son, con actividades como kayak, snorkel, senderismo y paddle surf
Redacción
Una treintena de niños y niñas de Brión, con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, participan estos días en el Campamento Xuvenil e Infantil organizado por el Concello de Brión, que se celebra en Porto do Son con una temática inspirada en la cultura celta. Distribuidos en diferentes "clanes", los participantes disfrutan de una experiencia de convivencia, aventura y contacto directo con la naturaleza, marcada por el juego en equipo, la diversión y el aprendizaje.
Durante las primeras jornadas, los jóvenes han realizado actividades tan variadas como una travesía en el balandro Joaquín Vieta, una ruta en kayak por el puerto de O Freixo, una visita al astillero de Ciprián, juegos en la playa de Broña, una caminata por la ruta de los Carpinteros de Pies Mojados y una inmersión en la “Aventura Snorkel” en la playa urbana de Porto do Son.
Además, el grupo juvenil ha podido iniciarse en el paddle surf y disfrutar de salidas a la playa de Aguieira y al área recreativa del Loreto. Las actividades continuarán hasta el 12 de agosto, con nuevas pruebas y juegos que pondrán a prueba su espíritu de cooperación y su energía en un entorno natural privilegiado.
Este campamento se enmarca dentro de las iniciativas de conciliación y ocio impulsadas por el Concello de Brión, y ha contado con la participación de todas las familias que lo solicitaron.
