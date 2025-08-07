Carballo activa un proxecto piloto de teleasistencia coas asociacións Afaber, Apem e Aspaber
Quince alumnas dun curso xestionarán o servizo de atención telefónica a persoas vulnerables
As entidades sociais Afaber, Apem e Aspaber, co apoio do Concello de Carballo, impulsan a campaña informativa Cada chamada conta, cada persoa importa, un proxecto piloto de atención telefónica para persoas vulnerables que estará atendido polo alumnado do curso de xestión de chamadas de teleasistencia que se imparte no Fórum dentro do plan de formación para o emprego 2024-25.
Na presentación da iniciativa participaron a alcaldesa en funcións, Belén Lendoiro; o concelleiro de Formación e Emprego, Iván Andrade; a concelleira de Servizos Sociais, Maica Ures; a profesora do curso, Helena Varela; o presidente de Afaber, Jesús Villar; e a directora de Aspaber, Dolores Fernández.
Todas as persoas asistentes coincidiron na importancia dun recurso que pode axudar a combater a soidade e a crear unha rede de apoio telefónico para os usuarios das entidades que pechan este mes por vacacións.
Nese sentido, os principais obxectivos da campaña son achegar o servizo de teleasistencia á veciñanza, explicando en que consiste e como pode mellorar a calidade de vida de moitas persoas, fomentar o coñecemento e uso de recursos sociais accesibles para persoas en situación de vulnerabilidade e ofrecer unha experiencia práctica de valor para o alumnado do certificado de profesionalidade, reforzando a súa formación a través do contacto directo coa cidadanía.
O proxecto piloto desenvolverase desde o 18 de agosto ata o 12 de setembro. O servizo estará operativo de luns a venres, de 10.00 a 18.00 horas, e será atendido polas 14 alumnas do curso. Os números de teléfono a disposición da veciñanza son os seguintes: 604 046 201; 604 050 235; 698 198 887; 698 193 733; e 698 197 148.
Esta campaña está especialmente pensada para informar, orientar e acompañar a diversos colectivos do municipio de Carballo que poden beneficiarse da teleasistencia: persoas maiores que viven soas ou pasan moito tempo sen compañía, con enfermidades crónicas ou que valoran unha chamada amiga ou un recurso do que botar man en caso de necesidade; persoas con diversidade funcional, que poden precisar atención ou acompañamento telefónico en situacións puntuais ou recorrentes ou que buscan manter a súa independencia cun apoio discreto e eficaz; mulleres vítimas de violencia de xénero, que estean en situación de risco ou con medidas de protección, que precisen un recurso de contacto seguro, discreto e inmediato ou que queiran coñecer como funciona a teleasistencia específica para vítimas, cos seus dispositivos adaptados e atención especializada; e persoas coidadoras e familiares.
"Con este proxecto piloto pretendemos que as alumnas poñan en práctica as competencias profesionais adquiridas, que desenvolvan habilidades reais en comunicación telefónica, escoita activa, empatía, resolución e conflitos e rexistro de información, e que participen activamente na sensibilización da comunidade sobre a importancia do coidado, a atención e a escoita. Estarán supervisadas en todo momento por persoal técnico cualificado, para garantir unha atención profesional e segura", explicou Belén Lendoiro.
