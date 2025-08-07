Comeza en Valga a creación da praia artificial na lagoa de Porto Piñeiro
A actuación encádrase no ambicioso proxecto para rexenerar o espazo dunha antiga explotación mineira
O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañou este xoves ao alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, no levantamento da acta de replanteo dunha nova fase das obras de rexeneración ambiental da lagoa de Porto Piñeiro.
Trátase dunha actuación financiada con fondos Next Generation xestionados a través do xeodestino turístico Mar de Santiago, do que Valga forma parte xunto a Vilanova, Catoira e Pontecesures, e concedidos a traves do Plan de vilas termais e cascos históricos da Axencia Turismo de Galicia da Xunta.
A actuación, na que se investirán 574.990 €, que consiste na creación dunha praia artificial. Xunto co acondicionamento da zona de baño, que incluirá o aporte de area, dotarase o espazo de alumeado público con rede soterrada, colocarase mobiliario urbano e executarase un tramo de senda. A empresa Covsa foi a adxudicataria das obras.
Xosé Merelles dixo que «o obxectivo é poñer en valor unha zona que estaba degradada pola actividade mineira e que se recuperará para convertela nun espazo natural e nun reclamo turístico».
Bello Maneiro lembrou que a lagoa de Porto Piñeiro, que abrangue unha lámina de auga de 5,32 hectáreas, ocupa o espazo dunha antiga explotación mineira a ceo aberto da que se extraían arxilas para a elaboración de materiais de construción, e que o obxectivo do Goberno local é «convertela nun espazo de referencia ambiental e social».
O proxecto está valorado en máis de 14 millóns de euros e contempla o acondicionamento dunha zona de baño ao aire libre con praia artificial e unha piscina; unha área de usos recreativos e de ocio, con xogos de area e auga; e unha zona deportiva.
Tamén están previstas unha cávea natural no bordo da lagoa cun escenario flotante e cabanas nas que poder aloxarse. Este mes iniciaranse as obras da praia fluvial e prevese contratar no último cuadrimestre o remate das sendas ciclistas e peonís (615.000 € do programa provincial Pon2030) e a construción dunha piscina e o acondicionamento dos terreos adxacentes (902.000 €, dos que a Deputación de Pontevedra aporta 700.000 e o Concello 202.000).
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- El viento obliga a cancelar la actuación de la orquesta Olympus en O Milladoiro
- Estas son las cinco mejores playas para ver el mar de ardora en Galicia este verano
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»
- Una localidad de las Rías Baixas organiza un festival flotante gratuito en medio del mar