Los fuegos de Corme y Camariñas siguen activos, pero lejos de las casas

Permanecen activos los incendios que se declararon en la tarde del martes en Corme y Camariñas, aunque la lucha contra las llamas se sitúa ya lejos de las viviendas. Después de una jornada intensa, ayer a última hora de la tarde la Consellería do Medio Rural informaba de que quedaba desactivada la Situación 2 de emergencia tanto en Corme Aldea (Ponteceso) como en Xaviñas (Camariñas). Entre ambos incendios se superan las 110 hectáreas arrasadas: más de 50 en Camariñas y aproximadamente 60 en Corme.

Hasta Corme se desplazaron «7 técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 4 palas y 3 unidades técnicas de apoyo». Además, el viento del nordeste que el martes dificultó las labores de extinción aéreas, dio una tregua, permitiendo su incorporación a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Para la parroquia de Xaviñas, se enviaron «3 técnicos, 13 agentes, 14 brigadas, 11 motobombas, 2 palas y 4 helicópteros», así como efectivos de la UME.

«Hoy está siendo una tarde mucho más tranquila, solo tuvimos que apagar algún conato que quedaba y refrescar la tierra», explicaba ayer aliviado José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. En Corme Aldea, aún con los incendios activos, los vecinos poco a poco volvían a sus casas. Sonreían como podían mientras barrían la ceniza que se pudo colar en las habitaciones, o recogían la ropa que quedó tendida cuando marcharon. Así los vio su alcalde, que se unió a los dispositivos de extinción de fuegos forestales, a la UME y a las brigadas autonómicas en los trabajos del día después.

«Por suerte no afectó a ninguna persona, animal ni propiedad», aseguró. La tarde de este miércoles consistió en la vuelta a la normalidad «de una aldea pequeña, de gente mayor», cuyos vecinos fueron «esenciales» para apagar las llamas. «Hoy había que enfriar la tierra, por lo que no fue necesario que trajeran otra vez las cisternas con agua del mar, aunque muchos se ofrecieron», indicó el alcalde. Paralelamente, los demás incendios en Ponteceso ya están controlados.

Preocupación en As Neves

No ocurre lo mismo en las localidades pontevedresas de As Neves y Salceda de Caselas, que cuentan con incendios activos desde la tarde de ayer. En As Neves se decretó la Situación 2 de Emergencia por la cercanía de las llamas a las viviendas. Se superan las 50 hectáreas calcinadas. La UME fue movilizada a última hora de la tarde para colaborar con los equipos de la Xunta.

Por su parte, al cierre de esta edición habían ardido aproximadamente 80 hectáreas en Salceda de Caselas, aunque no fue preciso decretar ningún nivel de alerta.