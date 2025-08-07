A Pobra se prepara para una nueva edición de los San Juerguines con agua, música y tradición marinera

A Pobra do Caramiñal ya calienta motores para vivir una de las fiestas más esperadas del verano: los San Juerguines 2025, que se celebrarán el próximo 16 de agosto con una jornada cargada de propuestas para todos los públicos. La concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompañada por representantes de la organización, presentó este miércoles el programa oficial, que destaca por su espíritu participativo y festivo.

Entre los grandes atractivos vuelve a estar la Festa da Auga, un emblema de las fiestas del Carme dos Pincheiros, que cada año transforma las calles del centro en una gran batalla acuática donde participan cientos de personas. “Es una fiesta que no entiende de edades. La gente viene a divertirse y acaba sintiéndose parte de algo que ya forma parte esencial de nuestra identidad”, afirmó la edil.

Música, juegos y tradición

La jornada arrancará a las 13:30 horas con una sesión vermú a cargo de Mekánica Rolling Band, que dará paso al tradicional xantar de las peñas, ambientado por DJ Quimba desde primera hora para animar el ambiente.

A las 16:30 horas llegará uno de los momentos más esperados del día con la Festa da Auga, una celebración colectiva donde el agua será la gran protagonista. A continuación, a las 18:00 horas, se celebrarán las divertidas Olimpíadas Pincheiras, una competición marcada por el humor y el espíritu colaborativo. El broche de oro lo pondrá la gran verbena nocturna, a partir de las 22:00 horas, con las actuaciones de Planet Disco Móbil, Mateo Abelleira y Tito Maverick.

Merchandising con identidad marinera

Como en ediciones anteriores, ya está disponible el merchandising oficial de los San Juerguines, diseñado por la organización para rendir homenaje al trabajo de las bateeiras y bateeiros y reforzar el carácter marinero de la villa.

Los productos pueden adquirirse en la Confraría los lunes, miércoles y viernes en horario de 12:00 a 14:00 horas, y los martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas. Además, los miércoles se habilitará un punto de venta adicional en los Jardines.

Con esta nueva edición, los San Juerguines se consolidan como una de las grandes citas del verano en A Pobra, combinando tradición, participación y diversión en un entorno único.