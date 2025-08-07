Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»

La pesadilla que viven los compradores de los pisos de la promoción Sol Naciente de Milladoiro (Ames) escribe estos días un nuevo capítulo. Tras esperar más de año y medio por sus viviendas, los propietarios —que han ido escriturando los inmuebles a cuentagotas en los últimos meses— se enfrentan ahora a un nuevo revés: la presunta intención de uno de los compradores de abrir uno o más alojamientos turísticos en la primera planta del bloque 3 de la promoción. A esos negocios se sumarían otros 18 que podrían montarse en la entreplanta del bloque 4 en locales que inicialmente, según se les comunicó, iban a tener un uso comercial.

De los 74 compradores, 50 han constituido una plataforma vecinal que está dando ya los primeros pasos para impedir que los alojamientos en cuestión puedan abrir sus puertas. Previsiblemente, ese medio centenar de personas irá aumentando en los próximos días, a medida que otros afectados, que ya han mostrado su deseo de adherirse a la iniciativa, hagan efectiva la inscripción.

Los vecinos que se oponen a la apertura de alojamientos turísticos en los edificios han pegado carteles en las zonas comunes expresando su posición / S. L. C.

«No queremos un ir y venir de gente»

«Lo que queremos es prohibir cualquier uso turístico en nuestros edificios, sea una VUT como un hotel, un albergue, una pensión o un hostal. No queremos un ir y venir de gente», señala el presidente de la plataforma, David L.

Lo cierto es que, tras la reforma legal que entró en vigor el 3 de abril de 2025, las comunidades de propietarios pueden prohibir las viviendas de uso turístico en sus inmuebles. Para ello se requiere una mayoría cualificada de tres quintos del total de propietarios y cuotas de participación. Ayer mismo la promotora comunicó a los compradores que la comunidad de propietarios quedará constituida el próximo día 18.

De momento, la plataforma vecinal ha mantenido reuniones con representantes del Concello de Ames y de los grupos políticos municipales para exponerles su postura contraria a la apertura de cualquier alojamiento turístico en los inmuebles.

Parte de los integrantes de la plataforma vecinal de la promoción Sol Naciente de Milladoiro que se opone a la apertura de establecimientos turísticos en los edificios residenciales / S. L. C.

«Las puertas cortafuegos bloquean la salida del ascensor»

Pero, ¿puede impedir una comunidad de propietarios la apertura de un hotel o una pensión en su edificio? La plataforma ha encontrado una vía a través de la que intentará conseguir su objetivo: ha presentado sendas denuncias administrativas ante el Concello de Ames y ante Turismo de Galicia porque las puertas cortafuegos situadas junto a las viviendas que tendrían ese uso turístico incumplirían la normativa en materia de accesibilidad. «Abren al revés y bloquean la salida del ascensor. Entendemos que solo por ese motivo ya se le debería denegar la licencia para abrir un alojamiento turístico», sostienen.

«Estos son edificios residenciales donde hay unas 300 personas, familias con niños y personas mayores. No es un hotel», concluyen.