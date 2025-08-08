Ames urge a la Xunta a reparar la presa de A Ponte Maceira para evitar la sequía

El Concello de Ames ha lanzado un nuevo aviso sobre el riesgo potencial en el abastecimiento de agua para el municipio si no se acomete la reparación urgente de la presa de A Ponte Maceira, cuya rotura en 2022 afectó al nivel del río Tambre y al estado del entorno natural y patrimonial.

La presa, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2017 junto con el conjunto de A Ponte Maceira, sigue sin ser reparada a pesar de que la Xunta de Galicia anunció en 2023 que el proyecto técnico estaba ya «en fase de supervisión y tramitación» con un coste estimado de unos 400.000 euros.

El Concello de Ames recuerda que esta infraestructura es clave no solo para conservar el patrimonio, sino también para mantener el nivel del cauce en época estival, un factor crucial para asegurar la correcta captación de agua. La degradación del entorno afecta también a elementos como los molinos y pilares del conjunto, motivo por el que tanto Ames como Negreira han reclamado un plan de restauración integral.

El alcalde, Blas García, califica la actuación de «imprescindible e inaprazable», tanto por razones de conservación del patrimonio como por su importancia para la captación de agua en caso de sequía. «La presa es un elemento fundamental para nuestra captación de agua del río Tambre», explican desde el Ejecutivo local.

«Pedimos moderación en el uso del agua»

Aunque no existe actualmente un problema de abastecimiento, el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, ha advertido que el nivel del río es ya más bajo que en veranos anteriores, y que el agua apenas supera por cinco centímetros la tubería de captación. «Pedimos moderación y responsabilidad en el uso del agua para evitar problemas en las últimas semanas del verano», señaló el edil al respecto.

Campaña ‘Cada gota conta’

Paralelamente, el Concello de Ames y la empresa pública Augas de Ames han lanzado una campaña de concienciación sobre el uso responsable del agua, bajo el lema Cada gota conta, animando a la población a aplicar medidas simples para reducir el consumo: ducharse en lugar de bañarse, usar la lavadora con carga completa, reducir el uso de agua en piscinas, cerrar el grifo al cepillarse los dientes o evitar usar el váter como papelera.

Estas recomendaciones buscan reducir la presión sobre el sistema de captación, sobre todo en un contexto climático que, verano tras verano, pone a prueba los recursos hídricos de la zona. Desde el Gobierno local insisten en que estos pequeños gestos pueden marcar la diferencia para evitar complicaciones si el caudal sigue descendiendo.

Desde los concellos de Ames y Negreira también se han solicitado reuniones con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para conocer en qué punto se encuentra el proyecto y exigir un plan integral de limpieza y restauración del entorno de A Ponte Maceira, incluidos los molinos, pilares y zonas afectadas por la falta de mantenimiento.

En el pleno ordinario del pasado mes de mayo, la Corporación municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional instando a la Xunta de Galicia a ejecutar de forma urgente el proyecto técnico anunciado en 2023 para la reconstrucción de la presa de A Ponte Maceira.