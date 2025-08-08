Ames «vigilará» que los negocios de la promoción Sol Naciente de Milladoiro cumplan la ley

El Concello de Ames estará «vigilante» para garantizar que los negocios que se puedan implantar en los dos bloques de la promoción residencial Sol Naciente de Milladoiro «cumplan de manera escrupulosa» la normativa sectorial y municipal. Desde el Gobierno de Blas García recuerdan que en la licencia se contempla que una parte de los inmuebles tendrá uso terciario y/o comercial, y subrayan que, como en cualquier otro caso, el ayuntamiento actuará si se detecta un incumplimiento legal.

Si bien formalmente el uso terciario engloba todo tipo de actividades comerciales, de oficinas, de hostelería, restauración o de servicios, la platafoma vecinal Sol Naciente, que en estos momentos agrupa a 50 de los 74 propietarios de la promoción residencial, se opone a que en los dos bloques construidos hasta ahora se abra cualquier tipo de alojamiento, tanto Viviendas de Uso Turístico (VUT), como un hotel, hostal, pensión o albergue.

La plataforma se ve respaldada por la ley

Los afectados entienden que la reforma legal que permite a las comunidades de propietarios vetar las VUT en sus inmuebles, si se cuenta con un apoyo de tres quintas partes y se especifica en los estatutos, también afecta a otra clase de alojamientos.

Parte de los integrantes de la plataforma vecinal Sol Naciente de Milladoiro / S. L. C.

En paralelo, reclaman una inspección municipal que determine si los locales presuntamente habilitados como alojamientos cumplen la normativa en materia de accesibilidad. Según señalan en sendas denuncias administrativas presentadas ante el Concello de Ames y en Turismo de Galicia, existen «defectos» dentro de las edificaciones, ya que las puertas cortafuegos abren al revés y no garantizan la seguridad de una persona en silla de ruedas.

Los afectados, que esperan la constitución de la comunidad de propietarios el próximo día 18, aseguran que darán la batalla para impedir «el ir y venir de gente» que supondría tener un alojamiento en los inmuebles. Un nuevo sobresalto que se suma a los retrasos que sufrieron en la entrega de las viviendas, prevista para el segundo semestre de 2023 y que se ha ido realizando a cuentagotas en los últimos meses.