Aposta por un turismo consciente e sostible para valorizar Razo-Baldaio
Sendeirismo, observacións astronómicas e roteiros interpretativos da flora e a xeoloxía, as citas para agosto
O proxecto Eu quero Razo-Baldaio, impulsado polo Concello de Carballo para crear hábitos de turismo consciente e sostible no litoral, segue avanzando na valorización do contorno co obxectivo de que, canto máis se coñeza, máis se respecte.
Despois dun intenso mes de xullo, a iniciativa comezou agosto cunha ruta de sendeirismo polo Monte Neme para promocionar non só os valores medioambientais, senón tamén a maxia que envolve este lugar emblemático, que acolle a Eira das Meigas.
A seguinte cita é o 9 de agosto, xornada na que o Concello organiza unha Festa da Praia en Razo, na que haberá diferentes inchables e actividades relacionadas coa auga para a cativada. Neste caso non é necesaria a inscrición.
O día 13, tamén en Razo, terá lugar un simulacro de salvamento coordinado pola Unidade de Salvamento Acuático de Protección Civil. A participación é libre.
Tres días despois, o 16, haberá unha ruta a pé ata Razo, que partirá do polígono de Bértoa e discorrerá polas sendas da rede Cicl-Ando Carballo. E o día 20 de agosto as miradas dirixiranxe cara o ceo. O catedrático baiés da USC Jorge Mira guiará unha observación astronómica dende a ponte de Baldaio. A cita é ás 22.30 horas, pero as 20 prazas dispoñibles están xa esgotadas. Despois de coñecer os segredos dos astros, o foco de atención porase nas pedras de Razo e Baldaio para coñecer a riqueza xeolóxica carballesa.
O roteiro partirá ás 10.30 horas e estará guiado por monitores da asociación Senda Nova.
Roteiros interpretativos
Membros de Adega coordinarán unha ruta interpretativa da flora invasora o día 26. Será un percorrido guiado desde a praia de Razo ata a de Leira, cun enfoque didáctico e participativo. Ao longo da ruta, as persoas participantes identificarán as principais especies de flora exótica invasora presentes na zona, coñecerán os seus impactos sobre os ecosistemas autóctonos e analizarán as causas da súa expansión.
Fotografía de natureza
O colectivo Hábitat impartirá un taller de iniciación á fotografía de natureza en Baldaio, co que se pecharán o día 30 as actividades do mes de agosto.
A programación clausurarase o 6 de setembro cun foro que será un espazo para o debate con diferentes entidades sobre o presente e o futuro do litoral de Carballo.
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- El viento obliga a cancelar la actuación de la orquesta Olympus en O Milladoiro
- Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»
- Estas son las cinco mejores playas para ver el mar de ardora en Galicia este verano
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Una localidad de las Rías Baixas organiza un festival flotante gratuito en medio del mar