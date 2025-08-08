Aposta por un turismo consciente e sostible para valorizar Razo-Baldaio

Sendeirismo, observacións astronómicas e roteiros interpretativos da flora e a xeoloxía, as citas para agosto

Participantes no roteiro para descubrir o patrimonio escondido da costa de Carballo.

Participantes no roteiro para descubrir o patrimonio escondido da costa de Carballo. / Senda Nova

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O proxecto Eu quero Razo-Baldaio, impulsado polo Concello de Carballo para crear hábitos de turismo consciente e sostible no litoral, segue avanzando na valorización do contorno co obxectivo de que, canto máis se coñeza, máis se respecte.

Despois dun intenso mes de xullo, a iniciativa comezou agosto cunha ruta de sendeirismo polo Monte Neme para promocionar non só os valores medioambientais, senón tamén a maxia que envolve este lugar emblemático, que acolle a Eira das Meigas.

A seguinte cita é o 9 de agosto, xornada na que o Concello organiza unha Festa da Praia en Razo, na que haberá diferentes inchables e actividades relacionadas coa auga para a cativada. Neste caso non é necesaria a inscrición.

O día 13, tamén en Razo, terá lugar un simulacro de salvamento coordinado pola Unidade de Salvamento Acuático de Protección Civil. A participación é libre.

Tres días despois, o 16, haberá unha ruta a pé ata Razo, que partirá do polígono de Bértoa e discorrerá polas sendas da rede Cicl-Ando Carballo. E o día 20 de agosto as miradas dirixiranxe cara o ceo. O catedrático baiés da USC Jorge Mira guiará unha observación astronómica dende a ponte de Baldaio. A cita é ás 22.30 horas, pero as 20 prazas dispoñibles están xa esgotadas. Despois de coñecer os segredos dos astros, o foco de atención porase nas pedras de Razo e Baldaio para coñecer a riqueza xeolóxica carballesa.

O roteiro partirá ás 10.30 horas e estará guiado por monitores da asociación Senda Nova.

Roteiros interpretativos

Membros de Adega coordinarán unha ruta interpretativa da flora invasora o día 26. Será un percorrido guiado desde a praia de Razo ata a de Leira, cun enfoque didáctico e participativo. Ao longo da ruta, as persoas participantes identificarán as principais especies de flora exótica invasora presentes na zona, coñecerán os seus impactos sobre os ecosistemas autóctonos e analizarán as causas da súa expansión.

Fotografía de natureza

O colectivo Hábitat impartirá un taller de iniciación á fotografía de natureza en Baldaio, co que se pecharán o día 30 as actividades do mes de agosto.

A programación clausurarase o 6 de setembro cun foro que será un espazo para o debate con diferentes entidades sobre o presente e o futuro do litoral de Carballo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents