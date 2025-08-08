El BNG denuncia el veto del Concello de Padrón al uso de un pabellón para unas jornadas culturales
La formación acusa al gobierno local de bloquear el evento a cuatro días de su celebración, pese a haber dado el visto bueno inicial por teléfono
Redacción
El BNG de Padrón ha acusado este miércoles al gobierno municipal, liderado por el socialista Anxo Arca, de impedir de forma arbitraria el uso de un espacio público para unas jornadas formativas de juventud que incluían actividades culturales y de memoria histórica. El evento estaba previsto para este fin de semana y contaba, según el BNG, con participación de militancia juvenil llegada de distintos puntos del país.
La formación nacionalista explica que el pasado 4 de julio solicitó formalmente el uso de un pabellón municipal para albergar a las personas asistentes, dado que los albergues locales no permiten este tipo de actividades. Tres días después, el 7 de julio, aseguran que recibieron una respuesta favorable por vía telefónica por parte de la asesora del alcalde, siguiendo —según indican— el mismo protocolo que en ocasiones anteriores.
Sin embargo, un mes después, este 7 de agosto y a solo cuatro días del inicio de las jornadas, el Concello comunicó oficialmente la denegación del uso del espacio, alegando que no se justificaba adecuadamente la actividad y que la ordenanza solo permitiría su uso a grupos de más de 50 personas. Una interpretación que el BNG considera “falaz”, señalando que el texto normativo solo establece esa cifra como umbral a partir del cual se aplicaría una tasa, y no como requisito mínimo de asistencia.
Además, desde el grupo nacionalista critican que el propio gobierno local llegó a ofrecer el acceso al espacio “por la puerta de atrás”, mediante la entrega de las llaves sin ningún procedimiento oficial, lo que, denuncian, vulnera cualquier principio básico de protocolo, seguridad y transparencia institucional. “Desde luego, no lo aceptamos”, señalan.
Para la portavoz del BNG en el Concello, Beatriz Rei, esta situación refleja «una forma de hacer política basada en el uso partidista de las instituciones y en las represalias cuando no se cede ante los intereses del alcalde». «Anxo Arca no duda en dinamitar la convivencia, aunque no saque rédito político alguno, bloqueando actividades simplemente por no estar impulsadas por empresas afines, a las que sí se les abren las puertas constantemente», concluye.
