Comeza a primeira mellora no campo de fútbol de Vimianzo en 18 anos

A actuación, que supera os 480.000 €, inclúe a renovación do céspede artificial, a rede de drenaxe, o sistema de rego, os peches, os aseos, a cantina e as porterías

Valentín González e Mónica Rodríguez, 4º e 7ª pola esqda., con directivos dos clubs.

Suso Souto

Vimianzo

O Concello de Vimianzo iniciou as obras de renovación do campo de fútbol municipal, coas que se busca mellorar de forma integral a infraestrutura e adaptala ás necesidades actuais dos equipos da localidade.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, acompañados por membros das directivas dos dous clubs (o Soneira S.D. e o C.D. Baíñas) visitaron a instalación para coñecer o avance dos traballos.

A rexedora destacou que «esta actuación era moi solicitada pola veciñanza e polos clubs, xa que o campo levaba desde 2007 sen ningunha mellora».

Pola súa banda, Valentín González Formoso subliñou o compromiso da Deputación co deporte en todas as súas categorías: «Apoiar proxectos como este é fundamental para que os clubs teñan un lugar no que fomentar o deporte, especialmente entre as novas xeracións, nas mellores condicións», sinalou.

A actuación ten un orzamento de 480.132 €, dos que a entidade provincial financia o 70%.

Renovarase o céspede artificial; actualizarase a rede de drenaxe coa instalación dunha canaleta de formigón para a recollida de augas a ambas marxes do terreo de xogo; mellorarase o sistema de rego; reporanse a varanda que rodea o terreo de xogo e as redes dos dous fondos; instalaranse novas porterías para fútbol 7; e reformarase a cantina (ampliando a súa capacidade cunha cuberta a unha auga e un cerramento acristalado) e os aseos do público.

