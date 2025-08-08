A Feira do Moble de Galicia acada o 95% de ocupación a máis dun mes da súa inauguración
A cita, do 18 ao 21 de setembro na Estrada, contará con catro pavillóns e entrada de balde
Redacción
A 37ª edición da Feira do Moble de Galicia arrincará na Estrada o vindeiro 18 de setembro cunha ocupación do 95% do seu espazo expositivo. O evento, que se prolongará ata o día 21, reunirá repartidas en catro pavillóns: tres dedicados especificamente a mobiliario e un novo pavillón multisectorial.
Esta última incorporación concentrará comercios, complementos e antigüidades, ofrecendo ao público unha proposta máis variada. No seu interior exhibiranse pezas de época, roupa, calzado, menaxe e outros artigos, mentres que no exterior se habilitará un espazo para mostrar solucións integrais innovadoras e vehículos.
A maioría das firmas participantes son galegas, con representación de sectores como a fabricación de mobles, tapicería, descanso, decoración ou electrodomésticos. A organización destaca que a cita mantén unha aposta clara pola calidade, a funcionalidade e as tendencias actuais, ao tempo que conserva a esencia que a converteu nun referente do sector.
A entrada será de balde durante os dous primeiros días, xoves e venres, e o horario de apertura será ininterrompido, de 11.00 a 20.00 horas, durante as catro xornadas. Ademais de percorrer os postos , os visitantes poderán participar nos tradicionais sorteos, unha das actividades máis populares da feira.
Fabricantes, comerciantes e público daranse cita na Estrada para coñecer novidades e unir tradición e vangarda nunha das feiras comerciais clave de Galicia.
