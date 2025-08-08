O proxecto para reparar a presa da Ponte Maceira, na fase final
A Consellería aclara que a presa da Ponte Maceira é histórica e non clave para o subministro municipal | O río Tambre mantén o subministro garantido
Redacción
A Consellería de Medio Ambiente saíu onte ao paso da petición formulada polo Concello de Ames en relación á reparación da presa da Ponte Maceira, e a advertencia sobre o risco de que a súa rotura poida chegar a complicar o subministro de auga, para «aclarar» a situación e «evitar confusións».
«Trátase dunha presa de tamaño reducido, cuxa captación de auga se atopa a certa distancia», indican dende a Xunta. Ademais, apuntan que «é unha infraestrutura histórica que abastecía antigos muíños, polo que a súa reparación responde fundamentalmente á conservación do patrimonio».
Subliñan que «ao ser histórica, non existe unha concesión vinculada para o abastecemento municipal» e que, «se fose clave para o subministro, sería o Concello o responsable da súa restauración».
Sobre o proxecto, detallan que «foi elaborado por Augas de Galicia e está en fase final de supervisión, polo que a actuación está prevista en breve». Finalmente, lembran que «o río Tambre non está en situación de prealerta por risco hídrico, polo que o abastecemento municipal está garantido».
