Tensión en Padrón: BNG y PSOE se enzarzan por el uso del pabellón municipal

El BNG de Padrón ha acusado este miércoles al gobierno municipal, liderado por el socialista Anxo Arca, de impedir de forma arbitraria el uso de un espacio público para unas jornadas formativas de juventud que incluían actividades culturales y de memoria histórica. El evento estaba previsto para este fin de semana y contaba, según el Bloque, con participación de militancia juvenil llegada de distintos puntos de Galicia.

La formación nacionalista explica que el pasado 4 de julio solicitó formalmente el uso de un pabellón municipal para albergar a las personas asistentes, dado que los albergues locales no permiten este tipo de actividades. Tres días después, el 7 de julio, aseguran que recibieron una respuesta favorable por vía telefónica por parte de la asesora del alcalde, siguiendo —según indican— el mismo protocolo que en ocasiones anteriores.

Sin embargo, señalan que un mes después, este 7 de agosto y a solo cuatro días del inicio de las jornadas, el Concello comunicó oficialmente la denegación del uso del espacio, alegando que no se justificaba adecuadamente la actividad y que la ordenanza solo permitiría su uso a grupos de más de 50 personas. Una interpretación que el BNG considera “falaz”, señalando que el texto normativo solo establece esa cifra como umbral a partir del cual se aplicaría una tasa, y no como requisito mínimo de asistencia.

Para la portavoz del BNG en el Concello, Beatriz Rei, esta situación refleja «una forma de hacer política basada en el uso partidista de las instituciones y en las represalias cuando no se cede ante los intereses del alcalde». «Anxo Arca no duda en dinamitar la convivencia, aunque no saque rédito político alguno, bloqueando actividades simplemente por no estar impulsadas por empresas afines, a las que sí se les abren las puertas constantemente», concluye.

Anxo Arca, alcalde de Padrón / Jesús Prieto / JesÃºs Prieto

¿Qué alega el alcalde?

El Gobierno del socialista Anxo Arca señala en respuesta a la solicitud del BNG que el actual reglamento de utilización de locales municipales en horario nocturno, aprobado por unanimidad en pleno, permite la pernocta siempre y cuando el grupo esté compuesto por un mínimo de 50 personas.

"No tiene más vuelta el asunto", indica el regidor.

Recuerda también que en la sesión plenaria del 31 de julio se aprobó una moción, con los votos del PP y el BNG, que limita la utilización de estos locales para alojarse a "situaciones excepcionales de emergencia debidamente justificadas".

En una segunda respuesta, el Ejecutivo padronés propone como alternativa la utilización del pabellón de Dodro, tras consultar con el Gobierno de Xabier Castro, instalación que previa solicitud podría ser utilizada.

Señala también que los nacionalistas solicitaron posteriormente el uso de la Casa dos Capeláns el 11 de agosto, si bien su uso para dar servicio de atención terapéutica por medio de la asociación Agadea en horario de mañana "no resulta compatible" con la actividad prevista por el Bloque. Como alternativa, ofrece el auditorio municipal de Padrón desde las 10.00 a las 20.00 horas de esa misma jornada.