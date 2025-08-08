Viamare Stock celebra a súa vixésima edición en Ribeira
Un evento que impulsa o comercio local e dinamiza a cidade durante tres días
Redacción
Hoxe inaugurouse a vixésima edición da Feira de Oportunidades Viamare Stock, que se desenvolverá durante os días 8, 9 e 10 de agosto. O acto contou coa presenza do alcalde Luís Pérez, o tenente de alcalde Vicente Mariño, o presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira (AER), Francisco Martínez Gude, a presidenta de AGADEA, María Isabel Gey, así como varios edís e membros da asociación empresarial.
Francisco Martínez destacou o orgullo de acadar esta vintena edición e resaltou o traballo realizado ata agora. Subliñou que a feira non só dinamiza o comercio local, senón tamén a hostalería da cidade. Agradeceu a colaboración da asociación AGADEA na decoración do evento e a do Concello, coa que espera seguir traballando “cóvado con cóvado”.
O alcalde Luís Pérez expresou a súa satisfacción pola colaboración entre o Concello, o comercio local e as asociacións, destacando que contar con máis de 21 establecementos participantes é un éxito. Subliñou que a feira ofrece á veciñanza e visitantes a oportunidade de adquirir produtos de calidade a prezos de saldo.
Ademais, Pérez recordou que esta fin de semana Ribeira acolle unha ampla programación cultural e festiva, con eventos como as festas de Palmeira, Corrubedo e Ameixida, e o Campionato de Windsurf na praia do Castro. O sábado será un día especialmente dinámico con mercado ambulante, o Viamare Stock e o mercadiño Xiradiscos na Porta do Sol, mentres que o domingo terá lugar tamén a Feira de Antigüidades.
Para concluír, o alcalde fixo un chamamento ao apoio ao comercio local, lembrando que “cada vez que compramos nun establecemento da nosa localidade, levamos produtos de gran calidade e recibimos un trato personalizado e atento, que sabe o que realmente necesitamos”.
