A Xunta apoia ao Concello de Ordes con preto de 60.000 euros para mellorar o sendeiro do rego de Mercurín

Un proxecto para reforzar a infraestrutura verde e crear refuxios climáticos no corazón de Ordes

Paula Uría xunto con José Luis Martínez na súa visita ao sendeiro do rego de Mercurín

Paula Uría xunto con José Luis Martínez na súa visita ao sendeiro do rego de Mercurín / Cedida

Redacción

Ordes

A directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, visitou o municipio de Ordes acompañada do alcalde, José Luis Martínez, para supervisar os avances das obras no sendeiro do rego de Mercurín. Durante a visita, destacou o compromiso do Concello por aproveitar as axudas da Xunta para mellorar os espazos públicos, creando zonas verdes e refuxios climáticos que contribúen a mitigar o efecto illa de calor e a fortalecer a conexión natural entre o núcleo urbano e o seu contorno rural.

As obras, cun investimento total de máis de 73.000 euros, contemplan a mellora do sendeiro mediante a execución dun pavimento de terra con bordo prefabricado de formigón, a substitución de especies vexetais alóctonas por autóctonas, a recuperación de zonas verdes adxacentes e a instalación de mobiliario urbano, incluíndo unha pérgola de madeira e bancos de pedra granítica para o descanso e goce dos usuarios.

Este proxecto enmárcase dentro da primeira convocatoria de axudas da Xunta para solucións baseadas na natureza destinadas a reducir riscos asociados ao cambio climático en zonas urbanas e periurbanas. Esta liña de apoio mobilizou 2 millóns de euros, concedendo axudas a 35 concellos para 42 proxectos en toda Galicia. Na provincia da Coruña, a Xunta concedeu 13 destas subvencións a 11 municipios por preto de 630.000 euros, evidenciando o seu compromiso coa modernización e sustentabilidade dos espazos públicos.

Estas iniciativas, nas que a Xunta aporta ata o 80% do custe subvencionable, pretenden aumentar a biodiversidade urbana, mellorar a infraestrutura verde e azul, e fomentar a conectividade natural entre zonas urbanas e periurbanas mediante a recuperación de treitos fluviais e sendas. Ademais, a existencia e mantemento destes espazos naturais contribúen de forma significativa á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI), que se estiman entre o 40% e o 70% nas áreas urbanas, mellorando tamén a calidade de vida da cidadanía ao ofrecer lugares de lecer, encontro e benestar.

Galicia é actualmente a comunidade española máis resiliente fronte ao cambio climático, tendo logrado reducir preto dun 62% das súas emisións netas de GEI desde 1990, e proxectos coma este serán vitais para alcanzar a neutralidade climática en 2040, un compromiso fundamental do Executivo galego.

