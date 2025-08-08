A Xunta apoia ao Concello de Ordes con preto de 60.000 euros para mellorar o sendeiro do rego de Mercurín
Un proxecto para reforzar a infraestrutura verde e crear refuxios climáticos no corazón de Ordes
Redacción
A directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, visitou o municipio de Ordes acompañada do alcalde, José Luis Martínez, para supervisar os avances das obras no sendeiro do rego de Mercurín. Durante a visita, destacou o compromiso do Concello por aproveitar as axudas da Xunta para mellorar os espazos públicos, creando zonas verdes e refuxios climáticos que contribúen a mitigar o efecto illa de calor e a fortalecer a conexión natural entre o núcleo urbano e o seu contorno rural.
As obras, cun investimento total de máis de 73.000 euros, contemplan a mellora do sendeiro mediante a execución dun pavimento de terra con bordo prefabricado de formigón, a substitución de especies vexetais alóctonas por autóctonas, a recuperación de zonas verdes adxacentes e a instalación de mobiliario urbano, incluíndo unha pérgola de madeira e bancos de pedra granítica para o descanso e goce dos usuarios.
Este proxecto enmárcase dentro da primeira convocatoria de axudas da Xunta para solucións baseadas na natureza destinadas a reducir riscos asociados ao cambio climático en zonas urbanas e periurbanas. Esta liña de apoio mobilizou 2 millóns de euros, concedendo axudas a 35 concellos para 42 proxectos en toda Galicia. Na provincia da Coruña, a Xunta concedeu 13 destas subvencións a 11 municipios por preto de 630.000 euros, evidenciando o seu compromiso coa modernización e sustentabilidade dos espazos públicos.
Estas iniciativas, nas que a Xunta aporta ata o 80% do custe subvencionable, pretenden aumentar a biodiversidade urbana, mellorar a infraestrutura verde e azul, e fomentar a conectividade natural entre zonas urbanas e periurbanas mediante a recuperación de treitos fluviais e sendas. Ademais, a existencia e mantemento destes espazos naturais contribúen de forma significativa á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI), que se estiman entre o 40% e o 70% nas áreas urbanas, mellorando tamén a calidade de vida da cidadanía ao ofrecer lugares de lecer, encontro e benestar.
Galicia é actualmente a comunidade española máis resiliente fronte ao cambio climático, tendo logrado reducir preto dun 62% das súas emisións netas de GEI desde 1990, e proxectos coma este serán vitais para alcanzar a neutralidade climática en 2040, un compromiso fundamental do Executivo galego.
