Detenido un vecino de Ames por los presuntos delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad vial

La Guardia Civil de O Milladoiro (Ames) ha detenido a un hombre de 58 años, vecino de este municipio, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro contra la seguridad del tráfico.

Los hechos ocurrieron el 7 de agosto, cuando agentes, durante labores de prevención de la seguridad ciudadana en Cacheiras (Teo) procedieron a la identificación de un vehículo. En ese momento, el

conductor entregó voluntariamente una bolsa que contenía una sustancia que, aparentemente, era cocaína.

Ante este hallazgo, los agentes le informaron de que se procedería a un registro superficial. Durante dicho registro, los agentes encontraron en su cartera un total de 9 dosis individuales de la misma sustancia, con un peso total de 9,38 gramos. Además, el detenido portaba 500 euros en efectivo, fraccionados en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros, dinero que también fue intervenido.

Al verificar la documentación, se comprobó que el detenido carecía de carnet de conducir por pérdida de vigencia. Por este motivo, el Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela se hizo cargo de la investigación, imputándole un delito contra la seguridad vial.

El detenido fue puesto en libertad en las mismas dependencias de la unidad tras prestar declaración. Las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela.