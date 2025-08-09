Dúas parellas selan o seu amor na Tarde-Noite no Medievo de Cabana

A festa na aldea de Riobó, en Cabana, rematou coas actuacións de grupos de música tradicional

As dúas parellas selaron o seu amor nun ambiente medieval. / Cedida

Suso Souto

Cabana

Centos de persoas reuníronse este sábado na aldea de Riobó (Cabana) para festexar a Tarde-Noite no Medievo, unha cita na que dúas parellas selaron o seu compromiso de maneira oficiosa.

Asistentes á Tarde-Noite no Medievo. / Cedida

A xornada deu comezo coa tradicional camiñada ata a Torre da Penela, onde tivo lugar unha escenificación a cargo de Fantoches Baj. Pola tarde houbo espectáculo do mago Yago Espasandín e música con O Son do Castro, Son de Cabana, Os Farrapos, Os Enxebres de Cabana e Maruxía.

O pregón, a cargo de Os Quinquilláns, Lucho Penabade e Tero Rodríguez, foi a antesala das prevodas medievais nas que este ano participaron dúas parellas. A continuación, celebrouse o convite á pitanza do santo coa actuación de Cé Orquestra Pantasma, e o fin de festa estivo marcado pola música de Alana e A Quinkillada.

