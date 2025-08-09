Francisco Caamaño ya es Hijo Predilecto de Cee: «Sodes os fíos da miña manta»

La casa de cultura de Cee acogió este sábado el acto de entrega del título de Hijo Predilecto del Concello a Francisco Caamaño Domínguez, catedrático de Derecho Constitucional, letrado del Tribunal Constitucional de 1995 a 2001 y ministro de Justicia entre 2009 y 2011.

El rector de la USC, Antonio López, fue el encargado de repasar su amplia trayectoria, destacando que, como ministro,impulsó más de 20 reformas, entre ellas, la modernización del Registro Civil. También puso en valor su etapa como presidente de la Comisión de Justicia e Interior con motivo de la presidencia española de la UE, en la que promovió la orden europea de protección para víctimas de violencia de género.

Asistentes al acto, celebrado en la casa de cultura. / Cedida

La alcaldesa, Margarita Lamela, dijo que Caamaño «é un dos mellores espellos nos que Cee se pode mirar» y destacó que «garda lazos de amizade cos seus compañeiros de infancia, como Paco Blanco (Fillo Predilecto) ou o bibliotecario, Xosé Ramón Rey».

Caamaño (que nació en la parroquia de Brens) compartió recuerdos de su infancia y destacó la importancia que tienen para él sus orígenes: «Os veciños de Cee sodes os fíos da miña manta», dijo emocionado. Aficionado a la navegación, veranea entre Cee y Corcubión y puso a su velero el nombre de Asixo, en recuerdo del grupo de música rock que creó en la adolescencia con cinco amigos.

Por la izquierda, Antonio López, María Rivas, Paco Blanco, Francisco Caamaño, Julio Abalde, Margarita Lamela y Valentín González. / Cedida

«Recibe esta distinción dende a humildade e por xustiza social», dijo la regidora al homenajeado.

La subdelegada del Gobierno, María Rivas, dijo que este reconocimiento «pone en valor una trayectoria política e institucional ejemplar, ligada a la defensa del Estado de Derecho, las libertades y la justicia social».

Al acto asistieron también el presidente de la Diputación, Valentín González, y Santiago Roura, subsecretario de Estado de Educación.