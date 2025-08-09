O porto larachés de Caión acolle a Carreira de Carrilanchas
Doce rudimentarias embarcacións 'feitas á machada' sucaron a dársena nunha divertida competición
A Laracha
O porto de Caión (A Laracha) foi escenario este sábado dunha nova edición da Carreira de Carrilanchas, unha versión mariñeira das tradicionais baixadas de plataformas rodadas como as que se celebran en Muros ou en Ribeira, pero protagonizadas por unhas embarcacións tan rudimentarias como divertidas.
Nesta edición participaron doce carrilanchas, feitas á machada con moito inxenio e moio humor. Os obxectivos eran resistir a flote o maior tempo posible e, sobre todo, pasalo ben.
As gañadoras foron NASA, A gran tribu india e Air Caión.
A cita está organizada pola Peña Royal de Caión e xa se converteu nunha das máis agardadas do verán na Laracha.
A troula continuou coa celebración da Festa do Mexillón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua
- Los controles de velocidad se cobran más de 100 multas en apenas una hora en el periférico de Santiago
- La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago
- Ames «vigilará» que los negocios de la promoción Sol Naciente de Milladoiro cumplan la ley
- Aena pone en manos de tres empresas de élite reasfaltar Lavacolla en tiempo récord
- Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño, en Santiago
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova