O porto larachés de Caión acolle a Carreira de Carrilanchas

Doce rudimentarias embarcacións 'feitas á machada' sucaron a dársena nunha divertida competición

Carreira de Carrilanchas no porto de Caión.

Carreira de Carrilanchas no porto de Caión. / Cedida

Suso Souto

A Laracha

O porto de Caión (A Laracha) foi escenario este sábado dunha nova edición da Carreira de Carrilanchas, unha versión mariñeira das tradicionais baixadas de plataformas rodadas como as que se celebran en Muros ou en Ribeira, pero protagonizadas por unhas embarcacións tan rudimentarias como divertidas.

Nesta edición participaron doce carrilanchas, feitas á machada con moito inxenio e moio humor. Os obxectivos eran resistir a flote o maior tempo posible e, sobre todo, pasalo ben.

As gañadoras foron NASA, A gran tribu india e Air Caión.

A cita está organizada pola Peña Royal de Caión e xa se converteu nunha das máis agardadas do verán na Laracha.

A troula continuou coa celebración da Festa do Mexillón.

