De Tanxugueiras a Mercedes Peón: festa en clave feminina na carballeira de Velar
Catuxa Salom, Agoraphobia e Sés pasaron tamén polo festival folk de Zas
A carballeira de Velar volveu vibrar ao son da música esta fin de semana coa cuadraxésima Festa da Carballeira de Zas. Milleiros de persoas gozaron o venres e o sábado dun dos festivais máis importantes de música folk a nivel nacional e internacional, este ano cun cartel 100% feminino.
Catuxa Salom foi a primeira en subir ao escenario, o venres, ofrecendo un espectáculo cheo de forza creativa e emoción. O prato forte da noite chegou coa actuación de Tanxugueiras, que acenderon a Festa da Carballeira cun directo poderoso e emocional, combinando tradición e vangarda e lanzando unha mensaxe clara a favor do empoderamento feminino e da lingua galega.
A xornada pechou cun estoupido de enerxía da man das integrantes de Agoraphobia.
Este sábado pola mañá houbo mexillonada de balde, churrasco, un mercado de artesanía, unha zona infantil, actuación de Uxía Lambona e A Banda Molona e unha foliada a cargo dos grupos Pandeireteiras Chorima de Churía, Xiradela, Pandeireteiras Baralloas de Raigañas, As DeBuxantes, As Lerchas e Xela Cantareira.
Pola noite, tras Carmela actuaron Caamaño & Ameixeiras, Mercedes Peón, Sés e Señora DJ.
