«Temos moito que ofrecer»: o emotivo pregón dun inmigrante en Bertamiráns
Ronald Rojas, que leva anos na localidade, ‘clausurou’ as festas da Peregrina
As festas da Peregrina, en Bertamiráns (Ames) chegaron ao seu fin co pregón de clausura a cargo de Ronald Rojas, inmigrante venezolano que leva xa varios anos residindo na localidade. A comisión de festas quixo poñer así o foco nun dos temas máis actuais e próximos ao municipio: a inmigración.
A elección de Ronald Rojas non foi casualidade, pois pasou por momentos difíciles na súa chegada a Ames. Finalmente, conseguiu atopar o seu lugar, en boa parte grazas á acollida e apoio da veciñanza. Tanto o pregón de inicio das festas do Milladoiro, a cargo da asociación Arcea-Adames, en representación das persoas con diversidade funcional, como o de clausura en Bertamiráns apostaron por dar voz a colectivos relevantes da poboación amesá.
O alcalde, Blas García, destacou «a importancia de apostar pola integración nunha sociedade cada vez máis diversa e plural» e chamou a combater «os discursos de odio reaccionarios que están a resucitar nos últimos tempos».
Pola súa banda, a presidenta da comisión de festas, María Gestoso, animou a gozar do último día de troula e agradeceu a colaboración das persoas e institucións implicadas na organización dos festexos.
«Chámome Ronald Rojas, teño 57 anos e son de Venezuela. Teño cinco fillos, tres dos cales viven comigo aquí en Galicia. Deus tamén me deu unha fermosa esposa que está aquí presente». Así comezaba a súa intervención o pregoeiro, quen compartiu cos asistentes detalles da súa chegada a Ames: «Aloxámonos na casa de Casimiro coa súa familia: once persoas nun piso de tres habitacións. Foi un reto, pero pronto acudimos ao Concello a pedir orientación, algo fundamental para integrarse», dixo.
«Aínda que chegamos con necesidade, sempre quixemos servir e contribuír. Os inmigrantes temos moito que ofrecer, empezando polo amor á familia e a alegría que traemos ás festas», dixo Rojas.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Aena pone en manos de tres empresas de élite reasfaltar Lavacolla en tiempo récord
- Multan a una cadena de gimnasios de A Coruña con 96.000 euros por imponer el reconocimiento facial para acceder a las instalaciones
- Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño, en Santiago
- Repunte de casos de COVID en el CHUS: las consecuencias de la nueva variante
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Muere el magistrado compostelano José Vicente Alvariño a los 70 años
- Embelleciendo Santiago con sus inconfundibles mosaicos