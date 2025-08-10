«Temos moito que ofrecer»: o emotivo pregón dun inmigrante en Bertamiráns

Ronald Rojas, que leva anos na localidade, ‘clausurou’ as festas da Peregrina

Ronald Rojas, dereita, xunto a Blas García, no pregón.

Ronald Rojas, dereita, xunto a Blas García, no pregón. / Cedida

Suso Souto

Ames

As festas da Peregrina, en Bertamiráns (Ames) chegaron ao seu fin co pregón de clausura a cargo de Ronald Rojas, inmigrante venezolano que leva xa varios anos residindo na localidade. A comisión de festas quixo poñer así o foco nun dos temas máis actuais e próximos ao municipio: a inmigración.

A elección de Ronald Rojas non foi casualidade, pois pasou por momentos difíciles na súa chegada a Ames. Finalmente, conseguiu atopar o seu lugar, en boa parte grazas á acollida e apoio da veciñanza. Tanto o pregón de inicio das festas do Milladoiro, a cargo da asociación Arcea-Adames, en representación das persoas con diversidade funcional, como o de clausura en Bertamiráns apostaron por dar voz a colectivos relevantes da poboación amesá.

O alcalde, Blas García, destacou «a importancia de apostar pola integración nunha sociedade cada vez máis diversa e plural» e chamou a combater «os discursos de odio reaccionarios que están a resucitar nos últimos tempos».

Pola súa banda, a presidenta da comisión de festas, María Gestoso, animou a gozar do último día de troula e agradeceu a colaboración das persoas e institucións implicadas na organización dos festexos.

«Chámome Ronald Rojas, teño 57 anos e son de Venezuela. Teño cinco fillos, tres dos cales viven comigo aquí en Galicia. Deus tamén me deu unha fermosa esposa que está aquí presente». Así comezaba a súa intervención o pregoeiro, quen compartiu cos asistentes detalles da súa chegada a Ames: «Aloxámonos na casa de Casimiro coa súa familia: once persoas nun piso de tres habitacións. Foi un reto, pero pronto acudimos ao Concello a pedir orientación, algo fundamental para integrarse», dixo.

«Aínda que chegamos con necesidade, sempre quixemos servir e contribuír. Os inmigrantes temos moito que ofrecer, empezando polo amor á familia e a alegría que traemos ás festas», dixo Rojas.

