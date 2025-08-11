De comercial de telefonía a todo un experto del ‘agility’

Jorge Vázquez defiende al pie de la letra el dicho de que el perro es el amigo del hombre. Este ourensano, vecino de Ames desde hace siete años, recuerda emocionado la razón que le motivó para dejar su antiguo oficio en un espacio comercial de telefonía: «Todo comenzó cuando rescaté a una perrita en la zona de Noia hace quince años. Como era muy activa, decidí iniciarme en el mundo del agility, algo que había visto en la Semana Verde de Silleda», explica.

«Encontré un club en Santiago y empecé allí. Cada vez me fue gustando más y, finalmente, aposté por dedicarme al mundo de los perros», añade.

No lo dudó y, en 2017, abrió su propia escuela canina en el municipio de Ames, Mascoguau, un establecimiento que le permitió dedicarse a la que hasta hoy sigue siendo su pasión: la educación canina y las clases de agility.

De hecho, Vázquez asegura que en las inmediaciones de Santiago «hay un gran interés por esta disciplina, ya que llama mucho el tema de poder hacer deporte con el perro y estrechar el vínculo que tienes con tu mascota. Sin embargo, dar un paso más allá e introducirse en las competiciones no se baraja de la misma manera».

Lo cierto es que se ha popularizado la creencia de que solo es posible competir en esta modalidad canina si se hace con alguna de las razas caninas más apropiadas para practicarla. Sin embargo, Vázquez desmiente rotundamente este mito en base a su experiencia: «Siempre ha habido esa idea de que para hacer agility tienes que tener un border collie o un perro de raza similar, pero no es verdad. Yo empecé con un cruce», indica.

Para él no hay barreras en este aspecto: «Cualquier perro puede competir. Otra cosa muy distinta es querer ganar el campeonato del mundo. Yo lo comparo con el baloncesto. Una persona que mide menos de 1,80 metros puede jugar bien, pero es complicado que llegue a ser de los mejores», señala.

Esta misma conclusión la aplica también a los dueños: «Es un deporte activo. Sin embargo, no se requiere una capacidad física espectacular para practicarlo», dice.

De hecho, Vázquez aparta a un lado las cuestiones físicas y defiende que lo más importante para decidir si iniciarse o no en esta disciplina es que las dos partes que lo practican estén interesadas, tanto el perro como el guía: «Hay que ser consciente de que es un deporte de dos. A mí me puede llamar mucho la atención, pero si a mi mascota no le gusta, malo», comenta.

Trabajo y disciplina

Ser agilitista a nivel profesional va más allá de tener un canino obediente y bien domesticado, algo que Jorge sabe bien tras más de una década como competidor y varios años como entrenador. «Requiere mucho trabajo y disciplina. Para avanzar hay que entrenar como mínimo dos o tres días a la semana», explica al respecto.

Entrenamientos

Además, debido a la intensidad de las sesiones, el experto no plantea clases muy extensas, ya que esto podría afectar mucho al animal. «Los entrenamientos son de una hora y en grupos de cuatro perros. Las organizamos así porque el desgaste físico para ellos es muy alto, pero el mental también. Por eso no se puede practicar durante tanto tiempo seguido», indica.

Según señala, las bases de formación son claras: «De inicio, el perro tiene que generar un vínculo fuerte con el tutor, porque es muy importante que no despiste. Después, se enseñan las órdenes de estático para que empiecen a hacer los circuitos. Luego, llega la etapa de enseñarle cómo pasar cada obstáculo, los diferentes saltos y giros, el túnel, las zonas de contacto, el eslalon y demás».

Experiencia como juez

A lo largo de su carrera como jurado de agility, Jorge ha tenido que valorar perros de diversas razas y con características diferentes para competir entre ellos. Esto le ha llevado a darse cuenta de algo: en este deporte no tiene por qué ganar el más veloz. «No siempre gana el más rápido, ya que es crucial que tampoco cometa errores. Claro que tiene que ser potente y ágil, pero también debe ser seguro, porque si tiene muchas faltas o repeticiones está prácticamente fuera», afirma.

Para el maestro canino hay una parte que es, con diferencia, la más complicada para los competidores: las zonas de contacto, como las pasarelas. «Requieren un trabajo muy técnico, porque son tramos por los que el perro tiene que pasar sin tocar zonas determinadas. A veces esto da problemas a los que son más rápidos», dice.