Éxito do Ames en Festas 2025: reúne máis de 20.000 persoas
As novas propostas tiveron unha grande acollida | A única incidencia foi a suspensión da verbena coa Olympus, que será reprogramada
Redacción
O programa Ames en Festas, que enlaza as festas da Madalena en Milladoiro e da Peregrina en Bertamiráns, pechou este domingo a súa cuarta edición con máis de 20.000 persoas participantes ao longo das dez intensas xornadas festivas. Estas dúas festas principais do concello conformaron un cartel conxunto que ofreceu unha ampla variedade de actividades culturais, musicais e de ocio para todos os públicos, consolidando, segundo o Goberno local, un formato que fomenta a unión dos dous núcleos urbanos e a participación cidadá.
O alcalde e concelleiro de Cultura, Blas García, destacou a importancia destas festas non só pola súa oferta lúdica, senón tamén polo impacto positivo no impulso económico e social do concello. «Estas festas son un motor fundamental para dinamizar as rúas de Ames e activar a economía local, xuntando a veciños e visitantes nun ambiente de convivencia e festa», explicou. A grande asistencia de público reafirma a consolidación deste evento como cita imprescindible no calendario cultural da comarca.
Programación diversa e participativa
As Festas da Madalena comezaron o venres 1 de agosto no Milladoiro coa XIV edición do Millarock, que contou coa participación dos grupos Ruxe Ruxe, Battosai e Ulex. Durante toda a semana celebráronse tamén festas infantís e verbenas con orquestras de prestixio como París de Noia, Os Satélites e América de Vigo.
A orquestra Olympus, prevista para o peche das festas, viu cancelada a súa actuación polas condicións meteorolóxicas, coa fin de garantir a seguridade do público, aínda que será reprogramada.
No conxunto das Festas da Madalena, máis de 7.000 persoas participaron nas diferentes actividades musicais e culturais, gozando dun ambiente festivo e familiar.
Pola súa banda, Bertamiráns acolleu as festas da Peregrina do 6 ao 10 de agosto, con un programa que tamén apostou por unha ampla variedade de propostas culturais e musicais.
Destacaron o concerto de Mondra, que reuniu máis de 3.000 persoas no parque do Ameneiral, e a verbena coa orquestra Panorama, que congregou unhas 6.500 persoas nun ambiente festivo.
O parque do Ameneiral tamén foi escenario de eventos como a primeira edición do Festival Emerxente, dedicado a novos artistas locais, e a Romaría Urbana, que combinou música, gastronomía e obradoiros durante toda unha tarde.
Inclusión e diversidade
Nesta edición destacou a aposta pola inclusión e a diversidade. Os pregoeiros das dúas festas representaron colectivos relevantes do concello: no Milladoiro, catro mozos da asociación Arcea-Adames, que traballa pola inclusión das persoas con diversidade funcional; e en Bertamiráns, Ronald Rojas, inmigrante venezolano, quen deu voz á realidade da inmigración en Ames.
Ademais, implementáronse diversas iniciativas para garantir que todas as persoas puidesen desfrutar das festas en condicións de igualdade.
Entre elas destacan o horario sen ruído nas atraccións para persoas con sensibilidade auditiva, a dispoñibilidade de mochilas vibratorias para persoas con discapacidade auditiva no Millarock, e a instalación dunha plataforma con rampla para facilitar o acceso a persoas con mobilidade reducida. Segundo o Goberno local, estas medidas reflicten un esforzo consciente por facer das festas un espazo inclusivo e accesible para toda a cidadanía.
