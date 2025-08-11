Gran acollida na segunda xeira nocturna polos gravados rupestres de Teo
Realizaron un percorrido polas tres estacións principais de petróglifos en Mallos e Agromaior
Mario Fajardo
O Concello de Teo, en colaboración co Colectivo A Rula, organizou o sábado 9 de agosto a segunda ruta nocturna polos petróglifos do municipio. Esta actividade deu continuidade á primeira visita, celebrada o 12 de xullo no Campo da Festa de Luou.
Nesta segunda xornada, os participantes percorreron as tres estacións de arte rupestre na fraga de Mallos e Agromaior, na parroquia de Santa María de Teo. A actividade contou cunha boa participación e permitiu aos asistentes coñecer de primeira man estas valiosas mostras do Grupo Galaico da Arte Rupestre, destacadas pola diversidade de motivos xeométricos e figurativos presentes nas laxes.
Desde a organización agradeceuse a implicación de todas e todos os asistentes e xa lembran que o próximo 13 de setembro terá lugar a última visita nocturna da tempada, que percorrerá os petróglifos de Cornide e Regoufe.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Multan a una cadena de gimnasios de A Coruña con 96.000 euros por imponer el reconocimiento facial para acceder a las instalaciones
- Aena pone en manos de tres empresas de élite reasfaltar Lavacolla en tiempo récord
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Nueve hombres, seis mujeres y tres niños asesinados en Santiago en medio siglo
- Yago Tato, el último descorchador de O Deza: 'Aquí hai árbores de 500 anos
- Emprender en Santiago viniendo de lejos: sueños que cruzan fronteras
- Ikea recupera el armario de madera más vendido de su historia y con bajada de precio