Gran acollida na segunda xeira nocturna polos gravados rupestres de Teo

Realizaron un percorrido polas tres estacións principais de petróglifos en Mallos e Agromaior

Imaxe da ruta

Imaxe da ruta / Cedida

Mario Fajardo

Teo

O Concello de Teo, en colaboración co Colectivo A Rula, organizou o sábado 9 de agosto a segunda ruta nocturna polos petróglifos do municipio. Esta actividade deu continuidade á primeira visita, celebrada o 12 de xullo no Campo da Festa de Luou.

Nesta segunda xornada, os participantes percorreron as tres estacións de arte rupestre na fraga de Mallos e Agromaior, na parroquia de Santa María de Teo. A actividade contou cunha boa participación e permitiu aos asistentes coñecer de primeira man estas valiosas mostras do Grupo Galaico da Arte Rupestre, destacadas pola diversidade de motivos xeométricos e figurativos presentes nas laxes.

Desde a organización agradeceuse a implicación de todas e todos os asistentes e xa lembran que o próximo 13 de setembro terá lugar a última visita nocturna da tempada, que percorrerá os petróglifos de Cornide e Regoufe.

