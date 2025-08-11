O alcalde de Brión condena o roubo de 14 luminarias LED
As forzas do orde xa investigan o incidente para evitar máis danos | O alcalde, Pablo Lago, lanza unha mensaxe clara nas súas redes sociais
Mario Fajardo
Brión
Este pasado fin de semana, o Concello de Brión sufriu un acto lamentable: 14 luminarias LED foron roubadas da senda do Cabo e O Outeiro. Un xesto de vandalismo que non só prexudica un espazo público senón a todos os veciños e veciñas que disfrutan dese entorno.
O alcalde, Pablo Lago, fixo un chamamento contundente a través das súas redes sociais: «Non vou tolerar que se destrúa o que é de todos».
Avisa que as forzas do orde xa están a traballar no caso e lanza unha mensaxe clara: «Vou poñer todo o meu empeño en localizar as persoas responsables». Dende o concello esperan poder dar cos causantes deste roubo o antes posible, e anima á cidadanía a colaborar facilitando calquera información, por pequena que sexa.
