Padrón denuncia o bloqueo do seu plan contra incendios

O motivo do bloqueo é a ausencia do informe vinculante do Servizo de Defensa do Monte, clave para a aprobación do Plan Municipal de Prevención de Incendios

Efectivos do GES de Padrón traballando nunha zona incendiada

Efectivos do GES de Padrón traballando nunha zona incendiada / Cedida

O Concello de Padrón alertou este luns da situación de bloqueo na que se atopa o seu Plan Municipal de Prevención de Incendios dende o pasado mes de marzo. O motivo, segundo explica o Goberno local, é a ausencia dun informe vinculante que debe emitir o Servizo de Defensa do Monte, órgano dependente da Consellería de Medio Rural.

Sen este documento, o plan non pode recibir a aprobación definitiva, o que frea tamén a posibilidade de que o municipio se adhira ao convenio coa empresa pública Seaga. Este acordo, lembran desde o Concello, é «fundamental» para garantir o cumprimento das obrigas en materia de xestión da biomasa, un elemento clave na prevención de lumes forestais.

A administración local subliña que a xestión da biomasa é unha das ferramentas máis eficaces para reducir o risco de incendios, sobre todo nas áreas habitadas e nos espazos de interface urbano-forestal.

Dende Padrón fan un chamamento público á Consellería de Medio Rural para que axilice a emisión do informe e desbloquee a situación. «A colaboración institucional resulta imprescindible para avanzar cara a unha xestión forestal responsable e eficaz», sinalan dende o concello. E insisten en que contar cun plan operativo é esencial para protexer tanto o patrimonio natural como a seguridade da poboación.

