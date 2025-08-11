Ribeira acolle a fin de semana a feira artesanal e mariñeira, con 90 postos
Espectáculos de animación ambientarán Artemar entre o venres e o domingo | Haberá stands de alimentación, restauración e artesanía | Abarcará as rúas Galicia e Manzanares
O concelleiro de Festexos de Ribeira, Francisco Suárez-Puerta, presentou onte a programación da feira artesanal e mariñeira Artemar, que se celebrará en diversos puntos da cidade do 14 ao 17 de agosto e que contará con preto de noventa stands (17 de alimentación, 3 de restauración e o resto de artesanía), así como espectáculos infantís e nocturnos e actividades de animación nas rúas.
A rúa de Galicia será a principal zona dos postos da feira e das actividades complementarias, pero os postos instalaranse tamén dende o Cruceiro da Saúde ata o barrio de Banda ao Río, a través da rúa Manzanares e a Praza de Teruel. O concelleiro quixo deixar claro que «vaise priorizar a visibilidade dos escaparates do comercio local, de forma que non queden tapados cos postos da feira».
Haberá un mínimo de tres horas de obradoiros infantís o xoves (o primeiro día) e de seis en cada unha das demais xornadas, así como dous espectáculos nocturnos cada noite.
Un dos requisitos obrigados para a empresa adxudicataria da montaxe de Artemar é o de decorar as rúas onde se desenvolve a feira e algunhas do entorno máis próximo, coa utilización de redes, apeiros de pesca e outros artigos de temática vinculada ao sector pesqueiro, onde predominarán as cores branca, vermella e azul.
O xoves 14 ás 18.00 horas será a apertura da feira, pero a inauguración será ás oito da tarde na Praza da Porta do Sol.
Concurso de decoración
Haberá un concurso de decoración de establecementos no que poderán participar todos os negocios da cidade sen necesidade de inscribirse. Os gañadores elixiranse por votación popular (na oficina de Turismo do Malecón, cubrindo unha papeleta).
Os tres establecementos do comercio local mellor valorados recibirán un agasallo, e todas as persoas que participen na votación entrarán nun sorteo de agasallos sorpresa.
No tramo polo que discorra a feira garantirase o paso dos veciños ás garaxes e vivendas, así como dos vehículos de emerxencias. Tamén se reforzará o servizo de recollida de lixo e limpeza nas zonas nas que se celebrará a feira.
«Artemar contribúe a dinamizar e animar turisticamente o noso municipio e tamén serve para dar un impulso económico local, ao crear sinerxías co tecido comercial e hostaleiro da nosa cidade», sinalou Suárez-Puerta.
