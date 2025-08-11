A Travesía a Nado “Praia de Coroso” celebra a súa 30ª edición
Máis de 100 nadadores inscritos, novas categorías inclusivas e unha proba de remudas mixtas protagonizan esta edición histórica o 15 de agosto
Redacción
A clásica Travesía a Nado “Praia de Coroso” cumpre este ano trinta edicións e celebrarase o venres 15 de agosto a partir das 11:00 horas da mañá na zona do bar da praia de Coroso. A presentación oficial tivo lugar este luns coa presenza do concelleiro de Deportes, Xabier Vidal, a presidenta do Club de Natación Ribeira, María Villar, e o adestrador do club, Juan Carlos Ageitos.
Xabier Vidal destacou o ambiente familiar e o carácter popular da proba, que ten como obxectivo “viver e promover os hábitos saudables e a natación en Ribeira”. Ademais, indicou que xa hai máis de 100 inscritos e que o prazo para apuntarse estará aberto ata o martes 12 de agosto, ás 00:00 horas, na páxina web.
O adestrador Juan Carlos Ageitos explicou os detalles técnicos da competición: a recollida de dorsais será de 9:30 a 10:45 horas, o inicio das probas ás 11:00 horas e a entrega de premios sobre as 14:00 horas. As distancias varían segundo a idade dos participantes: 2.500 metros para nados en 2009 e anteriores; 1.250 metros para nados en 2013 e anteriores; 400 metros para nados en 2014 e posteriores; e unha proba non competitiva de 150 metros para os nados en 2015 e posteriores.
As categorías están organizadas por anos e grupos de idade, desde Benxamín ata Master 3, permitindo a participación ampla e diversa de deportistas de todas as idades.
En canto aos premios, todos os participantes das probas de 150 e 400 metros recibirán medalla, mentres que nas diferentes categorías e distancias haberá medallas e trofeos para os tres primeiros clasificados masculinos e femininos. Destaca a incorporación da categoría inclusiva, que tamén contará con premios específicos e que se suma por primeira vez nesta edición.
Como novidade polo 30º aniversario, engadiuse a proba de Remudas Mixtas de 400 metros, na que cada equipo debe contar con catro nadadores nados en 2014 ou anteriores, incluíndo ao menos unha muller, seguindo as combinacións 1F-3M, 2F-2M ou 3F-1M.
María Villar, presidenta do Club Natación Ribeira, agradeceu o apoio constante da Concellería de Deportes e do Concello de Ribeira, e subliñou a importancia de incorporar a categoría inclusiva para facilitar a participación das persoas con diversidade funcional. Rematou animando a todos os veciños e veciñas a inscribirse e participar neste evento deportivo e social que xa é unha tradición na comarca.
