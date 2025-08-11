La Xunta renueva el firme en 10,5 km de la vía AC-432 entre Camariñas y Vimianzo

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes la zona en la que se están realizando las obras de reposición del firme en la carretera AC-432 a su paso por Camariñas y Vimianzo, con una inversión de más de 1,1 millones euros. Los trabajos se llevan a cabo en un tramo de 10,5 kilómetros.

El acondicionamiento del firme de dicho vial se completará con el pintado de la señalización horizontal y la reposición de los tramos de barrera de seguridad.

Esta actuación se incluye en un proyecto más amplio para actuar en otras tres carreteras autonómicas: la AC-419, la AC-411 y la AC-442, que atraviesan los concellos de Santa Comba, Mazaricos, Zas, Dumbría, Malpica de Bergantiños y Ponteceso. La inversión conjunta supera los 3,2 millones de euros y los trabajos beneficiarán a una población de cerca de 43.000 habitantes de los ocho ayuntamientos.

Las actuaciones contempladas en este proyecto no implican la realización de ninguna expropiación, ya que están todas incluidas dentro de la franja de dominio público.

Belén do Campo, que estuvo acompañada de la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, destacó que «esta intervención forma parte del plan de la Xunta para mantener las vías de titularidad autonómica en las mejores condiciones y para garantizar la seguridad viaria». En los presupuestos de 2025, la partida para conservación de carreteras autonómicas y mejora de firmes está dotada con más de 68 M€, un 30% más que el año pasado.