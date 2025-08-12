Ames estreará os “Seráns de Ames” en Trasmonte con Pablo Balseiro & Los Cascarillas
O concerto abrirá as festas tradicionais da parroquia | O programa continúa ata o 28 de agosto con música e actividades para todas as idades
Redacción
Este xoves, 14 de agosto, volven os “Seráns de Ames”, desta volta coa estrea da parroquia de Trasmonte dentro do programa. A partir das 20.00 horas, o campo da festa de Trasmonte acollerá a actuación de Pablo Balseiro & Los Cascarillas, unha proposta musical dirixida a todos os públicos. Ademais, esta actuación dará comezo ás tradicionais festas da parroquia, que se desenvolverán os días 15 e 16 de agosto.
O programa “Seráns de Ames” desenvólvese durante seis xoves dos meses de xullo e agosto e leva actividades culturais ao rural do concello, estendéndose a diferentes parroquias. Nesta edición, Trasmonte acolle por primeira vez unha xornada do programa.
Pablo Balseiro, músico e compositor desde os 14 anos, ten unha ampla traxectoria con máis de 600 concertos realizados. A súa proposta musical mestura pop con diversos xéneros para ofrecer un espectáculo único.
A programación continuará o 21 de agosto na carballeira de Bugallido coa actuación de As Armadanzas “Do Courel ao Condado”, que ofrece unha viaxe polo folclore galego. O programa rematará o 28 de agosto na praia fluvial de Tapia, onde haberá actividades infantís e o concerto de Mary Iglesias.
