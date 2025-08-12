Varios detenidos en una operación antidroga en Carballo
Agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana
Agencias
La Policía Nacional ha realizado varias detenciones en una operación antidroga en Carballo (A Coruña). Según han informado fuentes policiales, la operación se realiza en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Por ahora, hay varios detenidos y se ha incautado droga, pero todavía no se han concretado las cantidades porque el caso está bajo secreto de actuaciones.
Durante la madrugada de este martes, agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
