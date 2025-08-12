La Guardia Civil investiga a una mujer por provocar cinco incendios forestales en Muxía
Este mismo martes, un vecino de la compostelana rúa dos Porróns, junto al cementerio de Boisaca, sorprendió in fraganti a un incendiario al que ahora busca la Policía Nacional
La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña). Según ha detallado el instituto armado este martes, los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.
Las manifestaciones de testigos y el relato contradictorio de la mujer, de 63 años, han dado pie a su investigación como supuesta autora de un delito de incendios forestales.
Este mismo martes, un vecino de la compostelana rúa dos Porróns, junto al cementerio de Boisaca, sorprendió in fraganti a un incendiario al que ahora busca la Policía Nacional. El fuego, que comenzó en una zona de monte compuesta por terrenos municipales, ha calcinado unos 9.000 metros cuadrados,
Por otra parte, hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.
También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la misma área.
