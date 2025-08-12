O Concello de Frades finaliza a mellora de máis de 7 quilómetros de estradas por 370.000 euros
O concello mantén a aposta polos tratamentos en aglomerado, que supoñen a metade das obras realizadas
Redacción
O Concello de Frades vén de rematar os traballos de mellora en 7,18 quilómetros de estradas e accesos a aldeas do municipio, cun investimento total de 369.672 euros. Destaca a aposta polo uso de aglomerado en todas as parroquias, un material que aporta maior durabilidade e mellora a seguridade viaria grazas á súa regularidade, adherencia e impermeabilización.
O alcalde, Roberto Rey Martínez, sinala que se realizaron unha ducia de actuacións en distintas parroquias, das que 3,6 quilómetros foron tratados con aglomerado. Ademais, confirmou que no segundo semestre do ano están previstas outras melloras, das que oito dos dez quilómetros previstos tamén serán en aglomerado. Así, Frades completará en 2025 o arranxo de 21 quilómetros da súa rede viaria municipal, dos que 11 serán con este material.
A obra máis destacada foi o aglomerado do viario de Papucín, cunha extensión de 2.840 metros de longo por 5,5 metros de ancho, cun investimento de máis de 100.000 euros. Outras actuacións suman preto de 100.000 euros e inclúen melloras nas pistas de Papucín e Tarrío (Papucín) e O Ar (Mesos e Abellá).
Tamén se acondicionaron e melloraron accesos a varios núcleos de poboación, pavimentando un total de 3.870 metros. Entre eles, aglomeráronse os accesos a Chamuín (Abellá) e Castiñeiro Redondo (Moar), e melloráronse os accesos a Ribadas (Ledoira), A Grela (Galegos), Ansemonde (Abellá), Tarrentos (Añá), Maquía (Papucín) e Vilarxoán (Vitre). Esta última intervención destacou polo arranxo da capa de rodaxe dunha pista de acceso de máis dun quilómetro.
