A patronal de Boiro sortea 5 vales de compra de mil euros

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o presidente da patronal, Daniel García, presentaron a campaña Compras con corazón, recoñecida como unha das cinco mellores de Galicia no programa da Xunta O teu comercio local é extraordinario e que se celebrará do 16 ao 23 deste mes de agosto.

A campaña comezará o sábado 16 ás 13.00 horas diante do mercado municipal, coa animación de Cachas and Cousins e unha degustación de tapas de mexillón elaboradas polo chef Miguel Mosteiro. Dende as 18.00 horas haberá un parque de inchables acuáticos na Praza de Galicia, onde os 1.000 primeiros clientes que cambien os seus tíckets por rifas recibirán unha bolsa exclusiva da campaña.

Ata o sábado 23 continuará unha programación diaria pensada para toda a familia. As rúas de Boiro converteranse nun gran escenario con espectáculos que mesturan humor, música, teatro de rúa e maxia.

A campaña culminará o sábado 23 cunha espectacular festa cun parque de inchables, degustacións especiais de mini hamburguesas de mexillón e postos de gominolas e palomitas. Ese día sortearanse cinco vales de compra de 1.000 euros cada un entre quenes rexistren os tíckets ou facturas das compras realizadas durante a campaña nos establecementos asociados.

O sorteo será conducido polos actores Mofa e Befa (Víctor Mosqueira e Evaristo Calvo).