A Pobra do Caramiñal pon a punto tres camiños tras a “escoita activa” das solicitudes veciñais
Traballos centrados en reparar fochancas, afundimentos e mellorar a drenaxe para garantir a seguridade viaria | O Concello seguirá actuando noutros camiños mal conservados
Redacción
O Concello de A Pobra do Caramiñal vén de rematar as obras de mellora en tres camiños municipais situados nas parroquias de Caramiñal, O Xobre e Lesón, tras atender as solicitudes das persoas residentes nesas zonas.
O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Obras, Patricia Lojo, visitaron os camiños de Figueira (Caramiñal), Xunqueiras (O Xobre) e un en Roupión (Lesón) para verificar o resultado das actuacións, que incluíron a reparación de fochancas, afundimentos e problemas de drenaxe, mellorando así a seguridade viaria.
Segundo os responsables municipais, «malia ser obras menores, son o resultado do contacto directo e da escoita activa á cidadanía».
O Concello avanzou que continuará esta liña de traballo, intervindo noutros camiños en peor estado de conservación dentro do termo municipal.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Ikea recupera el armario de madera más vendido de su historia y con bajada de precio
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
- La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- El negocio, en caída libre, de las firmas de libros