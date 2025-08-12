A Pobra do Caramiñal pon a punto tres camiños tras a “escoita activa” das solicitudes veciñais

Traballos centrados en reparar fochancas, afundimentos e mellorar a drenaxe para garantir a seguridade viaria | O Concello seguirá actuando noutros camiños mal conservados

O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Obras, Patricia Lojo, nun dos lugares nos que se traballa

Redacción

A Pobra

O Concello de A Pobra do Caramiñal vén de rematar as obras de mellora en tres camiños municipais situados nas parroquias de Caramiñal, O Xobre e Lesón, tras atender as solicitudes das persoas residentes nesas zonas.

O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Obras, Patricia Lojo, visitaron os camiños de Figueira (Caramiñal), Xunqueiras (O Xobre) e un en Roupión (Lesón) para verificar o resultado das actuacións, que incluíron a reparación de fochancas, afundimentos e problemas de drenaxe, mellorando así a seguridade viaria.

Segundo os responsables municipais, «malia ser obras menores, son o resultado do contacto directo e da escoita activa á cidadanía».

O Concello avanzou que continuará esta liña de traballo, intervindo noutros camiños en peor estado de conservación dentro do termo municipal.

