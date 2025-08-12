El PP recupera la Alcaldía de Touro: «Esto era una pequeña dictadura»

Arropado por nueve regidores del PP de concellos vecinos, el popular Jesús Reboredo se convirtió este martes en el nuevo alcalde de Touro, en sustitución de Roberto Castro, de Movemento Veciñal. Fue después de que prosperase la moción de censura presentada por el PPdeG con el apoyo del concejal no adscrito Darío Rey, que abandonó el Gobierno local en julio del año pasado.

En un diminuto un salón de plenos abarrotado de vecinos, Reboredo recogió el bastón de mando tras un debate en el que el regidor saliente pidió disculpas en nombre de su grupo por haber confiado en una persona que por «intereses económicos personales» entrega el poder al PP.

En su intervención, el ya alcalde de Touro se comprometió a «devolver la normalidad democrática» al ayuntamiento con un gobierno «de emergencia» ante una situación «insostenible» por los «abusos de poder» de Castro, que «utilizó la Alcaldía como una pequeña dictadura».

Tanto el edil no adscrito que posibilitó la moción de censura como el único concejal de Partido Galego declinaron intervenir. La moción fue aprobada con seis votos a favor: los 5 del PP y el del concejal Darío Rey, y cinco en contra: 3 de Movemento Veciñal, 1 del BNG y 1 del Partido Galego.

El acuerdo que posibilita el cambio de gobierno contempla que el Concello de Touro se personará en los procedimientos judiciales relativos a la mina de Touro-O Pino. El edil no adscrito confirmó a este diario, al término de la sesión, que fiscalizará que el nuevo Gobierno del PP cumpla lo pactado en el documento programático.