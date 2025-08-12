Rianxo acolle cinco espectáculos internacionais no Festival Titiriberia
Artistas de Euskadi, Navarra, Galicia e Portugal presentan funcións en espazos como o parque da Martela, a praia de Tanxil e o Campo de Arriba
Redacción
O Titiriberia: Festival de títeres tradicionais, organizado pola asociación Morreu o Demo co apoio do Concello de Rianxo, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o INAEM, celebra a súa décima edición entre o 12 e o 17 de agosto. Este ano, o programa inclúe unha trintena de espectáculos de 19 compañías procedentes de Galicia, Portugal, Euskadi, Navarra, Aragón e Valencia.
A actividade continúa mañá en diferentes espazos de Rianxo: o parque da Martela, a Praia de Tanxil, o Campo de Arriba e o Paseo da Ribeira.
Ás 11.00 horas, a compañía vasca Tenderete representará no parque da Martela a obra Menundencias, que recrea o ambiente das antigas pousadas da estrada, onde peregrinos, aventureiros e bandidos cruzaban os seus destinos. Txikilicuatro, un bandido que escapou da cadea, organizará unha nova banda para recuperar o botín do seu último roubo, custodiado na Cova de Salsepodes. Esta obra terá un segundo pase ás 22.30 horas no Campo de Arriba.
Ás 12.30 horas, desde o Paseo da Ribeira, Títeres Alakrán ofrecerá o pasarrúas A vella do gaiteiro, un espectáculo que utiliza unha figura tallada para dar vida a unha muller que leva un gaiteiro nun cesto, acompañado de música, diálogos cómicos e dramatizacións que xerarán asombro e risa entre o público.
Ás 13.00 horas, na praia de Tanxil, a compañía navarra Firulete presentará Basoa, que narra a historia de Uxue, quen entra no bosque á procura da súa avoa e atopará seres mitolóxicos que lle ensinarán importantes leccións.
Ás 20.00 horas, no Campo de Arriba, a compañía portuguesa Red Cloud presentará O castelo dos pantasmas, inspirado no conto popular “Xan sen medo”. Nesta obra, Roberto explora un castelo encantado, enfrontándose a pantasmas e monstros mentres busca á princesa Rita.
