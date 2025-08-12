Ribeira contará cos servizos mínimos pola folga do SAF
O alcalde, Luis Pérez Barral, reclama que o Estado e a Xunta asuman o financiamento deste servizo esencial
Redacción
O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, informou hoxe dos servizos mínimos no Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ante a folga convocada en Galicia para este mércores 13 de agosto.
O rexedor destacou a importancia deste servizo, que definiu como «básico e elemental para o coidado das persoas maiores», lembrando que foi creado en 2009. Pérez Barral salientou que o SAF é unha «competencia impropia da administración local» e que non deberían ser os concellos quen o xestionen, xa que supón un custo anual de máis de medio millón de euros con fondos propios.
Segundo o alcalde, a Lei de Dependencia establece que o financiamento debe ser asumido a partes iguais polo Estado e pola Xunta de Galicia. Engadiu que, desde a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), estase a reclamar que a Xunta equipare o pagamento ao custo real do servizo, que supera os 22 euros por hora, fronte aos 12 euros que achega actualmente.
Pérez Barral tamén tivo palabras para as traballadoras do SAF, lembrando á empregada asasinada no Concello do Porriño. Neste sentido, reclamou que a Xunta recupere os informes técnicos que avalíen a viabilidade das intervencións nos domicilios e que as traballadoras conten con tódalas garantías de seguridade e melloras nas súas condicións laborais.
En relación á folga, anunciou que o Concello asinou un decreto para garantir servizos mínimos —aseo, alimentación e mobilidade—, aínda que os horarios poderán verse alterados pola protesta.
