A Xunta adxudica por preto de 28 millóns de euros as obras do segundo tramo da autovía AG-59 entre Pontevea e O Rollo

A prolongación da autovía contará con 4 km e nove novas estruturas, e o seu inicio está previsto para o outono deste ano

Redacción

A Estrada

A Xunta de Galicia vén de adxudicar as obras do segundo tramo da autovía AG-59, que conectará Pontevea, en Teo, con O Rollo, na Estrada, por un importe próximo aos 28 millóns de euros. A empresa UTE Francisco Gómez y Cía, S.L.-Misturas Obras e Proxectos, S.A.-Vázquez y Reino, S.L. será a encargada de executar os traballos.

Este segundo tramo terá un percorrido de 4 quilómetros, paralelo á estrada AC-841, e incluirá a construción dunha glorieta a nivel ao remate do tramo. Ademais, proxéctanse nove novas estruturas, entre as que destacan o viaduto do río Ulla e o do río Vea, así como catro pasos inferiores, un paso superior e dous muros.

Está previsto que as obras comecen no outono de 2025 e completen a prolongación da AG-59 ata o concello da Estrada. Actualmente, o departamento de Infraestruturas da Xunta está a rematar o tramo entre A Ramallosa e Pontevea, de 3,5 km e cun investimento de 36 millóns, cuxa finalización está prevista para finais deste ano.

Unha vez finalizados ambos os tramos, o percorrido entre Santiago de Compostela e A Estrada reducirase a apenas 10 minutos, mellorando a seguridade viaria, facilitando o acceso a servizos públicos e favorecendo o asentamento empresarial e a fixación de poboación nas zonas do interior.

