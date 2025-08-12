A Xunta adxudica por preto de 28 millóns de euros as obras do segundo tramo da autovía AG-59 entre Pontevea e O Rollo
A prolongación da autovía contará con 4 km e nove novas estruturas, e o seu inicio está previsto para o outono deste ano
Redacción
A Xunta de Galicia vén de adxudicar as obras do segundo tramo da autovía AG-59, que conectará Pontevea, en Teo, con O Rollo, na Estrada, por un importe próximo aos 28 millóns de euros. A empresa UTE Francisco Gómez y Cía, S.L.-Misturas Obras e Proxectos, S.A.-Vázquez y Reino, S.L. será a encargada de executar os traballos.
Este segundo tramo terá un percorrido de 4 quilómetros, paralelo á estrada AC-841, e incluirá a construción dunha glorieta a nivel ao remate do tramo. Ademais, proxéctanse nove novas estruturas, entre as que destacan o viaduto do río Ulla e o do río Vea, así como catro pasos inferiores, un paso superior e dous muros.
Está previsto que as obras comecen no outono de 2025 e completen a prolongación da AG-59 ata o concello da Estrada. Actualmente, o departamento de Infraestruturas da Xunta está a rematar o tramo entre A Ramallosa e Pontevea, de 3,5 km e cun investimento de 36 millóns, cuxa finalización está prevista para finais deste ano.
Unha vez finalizados ambos os tramos, o percorrido entre Santiago de Compostela e A Estrada reducirase a apenas 10 minutos, mellorando a seguridade viaria, facilitando o acceso a servizos públicos e favorecendo o asentamento empresarial e a fixación de poboación nas zonas do interior.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Ikea recupera el armario de madera más vendido de su historia y con bajada de precio
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo