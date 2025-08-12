A Xunta licita por preto de 290.000 euros a humanización do núcleo de Merelle, en Trazo
O Goberno galego asumirá o 70% do investimento e o Concello achegará o 30% restante | As obras inclúen reurbanización, novo mobiliario urbano e posta en valor do lavadoiro
Redacción
A Xunta de Galicia vén de licitar as obras de humanización do núcleo de Merelle, no concello de Trazo, cun investimento que rolda os 290.000 euros. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 8 de setembro na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.
Esta intervención enmárcase nun convenio de colaboración entre a Xunta e o Concello de Trazo, que asumirán respectivamente o 70% e o 30% do custo das obras. O proxecto está incluído no Plan Hurbe, que apoia ás administracións locais na financiación de actuacións para mellorar as contornas urbanas e favorecer o reequilibrio territorial.
As obras contemplan a reurbanización das rúas interiores do núcleo de Merelle, situado na parroquia de Xavestre, e a instalación de novo mobiliario urbano. Ademais, realizarase a posta en valor do lavadoiro existente, coa limpeza dos seus muros. Tamén se renovarán os colectores de pluviais e augas residuais, e soterrarase a rede de electricidade, alumeado e telecomunicacións.
Segundo a Xunta, o Plan Hurbe busca revitalizar o territorio mediante actuacións urbanísticas que melloren a accesibilidade, eliminen barreiras arquitectónicas e doten ás zonas de equipamentos públicos.
