Arzúa recibe a Andhrea & The Black Cats no ciclo En Aberto
A banda compostelá ofrecerá un percorrido pola historia do blues | Este xoves a partir das 21.00 horas na Praza de Galiza
Redacción
O Departamento de Cultura do Concello de Arzúa continúa co ciclo de música na rúa En Aberto, unha das propostas destacadas da programación cultural de verán. A cita será o xoves 14 de agosto ás 21.00 horas na Praza de Galiza, onde o público poderá gozar dun concerto gratuíto e de acceso libre a cargo da banda compostelá Andhrea & The Black Cats.
Tras abrir o ciclo o pasado 31 de xullo coa Rondalla Moraima, a música regresa á rúa cun grupo que leva máis dunha década sobre os escenarios e que xa pasou por citas de referencia como o Festival de Blues de Benicassim ou o Sweet Cotton Festival.
O grupo chega a Arzúa inmerso na presentación da súa nova formación, que incorpora a tuba e lle outorga aos directos un carácter especial, evocando o son e a atmosfera da vella Nova Orleans. O seu repertorio propón unha viaxe pola historia do blues, recuperando pezas e historias dos grandes autores clásicos, cun fondo e unhas mensaxes que seguen a estar vixentes hoxe.
A actuación desenvolverase ao aire libre, no corazón da vila, ofrecendo unha oportunidade para gozar da música en directo nun ambiente próximo e participativo.
O ciclo En Aberto continuará o xoves 21 de agosto co concerto de Abril e pecharase o día 28 coa música latina de SonBoleros.
