As caravanas moradas amesás rexistraron máis de 700 visitas

As caravanas moradas formaron parte do programa Ames en Festas. Este ano, máis de 720 persoas acudiron a estes puntos durante as dúas xornadas de funcionamento, unha cifra menor ás 860 do ano pasado.

As caravanas funcionaron como espazo seguro e confidencial, con atención profesional de psicólogas especializadas en violencia de xénero. Ofreceuse acompañamento a menores e persoas en situación de vulnerabilidade, atención psicolóxica, primeiros auxilios lixeiros e información sobre protocolos de actuación.

Do total de persoas atendidas, 320 eran menores, 310 mulleres e 90 homes, e rexistráronse 11 intervencións de primeiros auxilios. Entre os servizos máis demandados destacaron a carga de teléfonos móbiles, solicitudes de información e acompañamento a mozas que agardaban por familiares ou amizades.

A concelleira de Benestar Social e Igualdade, Uxía García, destacou que estes espazos son «un recurso imprescindible para garantir a seguridade e o benestar da cidadanía durante as celebracións multitudinarias» e subliñou a importancia de manter e reforzar este tipo de dispositivos.

Durante a xornada do xoves 7, un grupo de menores tentou gravar no interior da caravana morada e reaccionou de forma agresiva, o que obrigou a interromper momentaneamente o servizo. O Concello de Ames condenou estas actitudes e lembrou que os espazos morados están destinados a protexer e apoiar as vítimas de violencia machista.